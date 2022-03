Kitzbühel mit schwerem Dämpfer nach Niederlage bei den WSG Tirol Amateuren!

Details Montag, 14. März 2022 00:40

Am 13.3.2022 kam es in der Regionalliga Tirol zum Schlager zwischen den WSG Tirol Amateuren und dem FC Eurotours Kitzbühel. Für die WSG Tirol Amateure waren Punkte im Kampf um den Klassenerhalt wichtig, für Kitzbühel geht es um die Qualifikation für das Play-Off der Regionalliga West, das nach dem Grunddurchgang der Regionalliga Tirol Anfang April 2022 startet. Da Wattens schon überraschenderweise eine Aufholjagd im Hinspiel veranstaltete, wollte Kitzbühel zeigen, aus welchem Holz man geschnitzt ist. Das ging gegen Wattens aber nach hinten los – eine überraschende und sehr bittere 1:3 Niederlage für den Favoriten. Alois Neumair hat für unsere LeserInnen das Spiel beobachtet, hier sein Bericht und seine Analyse.

Nullnummer in Hälfte eins

Zwar konnte Kitzbühel die ersten zwei Minuten ein paar harmlose Angriffe starten, diese wurden aber durch Abseitsstellungen und der Abwehr der Heimelf gestoppt. Wattens kam dann immer besser ins Spiel und konnte sich in der ganzen ersten Hälfte immer wieder offensiv in Szene setzen. Ein Treffer blieb aber aus, da die Abwehr von Kitzbühel und Goalie Aumayr viele Torschüsse abblocken konnten. Für Kitzbühel kein einfaches Spiel, es fühlte sich beinahe so an, als wäre man noch in der Winterpause. Viele Passfehler und ebenso knappe – aber auch richtige Abseitsentscheidungen. Somit ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Martin Schmadl macht für Wattens den Sack zu

Kitzbühel kommt gut aus der Kabine, aber in Minute 51 kann Wattens einen traumhaften Treffer erzielen – Felix Kerber stellt auf 1:0 für den Außenseiter. Vier Minuten später ein Freistoßtor von Florian Tipotsch, aber viel Glück dabei für Wattens, denn den Ball hatte eigentlich Aumayr schon so gut wie sicher. Dann rutscht ihm aber der Ball doch noch irgendwie durch die Hände und kullert so ins Tor zum 2:0 für Wattens. Kitzbühel stark unter Druck, da man zumindest noch einen Punkt retten wollte. In Minute 82. sorgt Christian Pauli für Hoffnung bei den Gästen. Ein Solo über links bringt den 1:2 Anschlusstreffer. Für Kitzbühel gab es aber auch in Hälfte zwei wieder viele Abseitsstellungen, in Minute 88 ein Fehlpass von Kitzbühel direkt in die Mitte direkt auf Martin Schmadl, der den Matchball zum 3:1 für Wattens verwandelt.

Somit kann Wattens abermals gegen Kitzbühel jubeln. Kitzbühel hätte diese Partie wohl gewinnen müssen, denn an den letzten beiden Spieltagen gegen die Reichenau und Leader Schwaz wird es extrem schwer werden zu punkten. Zwar ist noch alles offen im Kampf um Platz zwei, aber der klare Sieger der ersten Runde 2022 war wohl Wörgl. Nach Verlustpunkten ist zwar Telfs die Nummer zwei, aber sechs Punkte aus zwei Nachtragspartien muss man erst einmal machen. Schwaz wird sich das Play-Off Ticket wohl nicht mehr nehmen lassen, für Kitzbühel gab es zum Auftakt einen ordentlichen Dämpfer.

