Ronald Gercaliu und Markus Dorn analysieren Kufstein gegen Kitzbühel

Details Sonntag, 24. April 2022 23:29

Im oberen Play-Off der Regionalliga Tirol konnte sich in Runde zwei der SV Wörgl in Imst klar mit 4:1 durchsetzen und führt nun einen Punkt vor Reichenau. Diese beiden Teams haben zudem ein Spiel weniger ausgetragen als die drei weiteren Teams. Kufstein macht mit einem 1:0 gegen den FC Eurotours Kitzbühel Boden gut und schließt zu Kitzbühel punktemäßig auf. Kufstein und Kitzbühel allerdings schon vier Punkte hinter Wörgl – mit einem Spiel mehr.

Sehr wichtiger Erfolg

Ronald Gercaliu, Trainer FC Kufstein: „Nach der ersten Halbzeit haben wir auf alle Fälle verdient geführt – gute Aktionen, sehr gut verteidigt. Sandro Gavric hat uns in der 42. Minute in Führung gebracht. In Hälfte zwei war Kitzbühel klar besser. Sie hatten wesentlich mehr Ballbesitz, aber wir haben recht gut verteidigt. So hatte Kitzbühel kaum konkrete Möglichkeiten, hat aber optisch dominiert. Wir hatten einen Lattenschuss, einmal sind wir allein auf das Tor der Gäste gezogen. Von den Chancen her hatten wir aber über das Spiel gesehen ein Übergewicht, sehr wichtiger Erfolg und dickes Pauschallob für das Team!“

Beste Spieler FC Kufstein: Sandro Gavric und Bojan Margic

Enttäuschender Nachmittag in Kufstein

Markus Dorn, sportlicher Leiter FC Eurotours Kitzbühel: „Leider wieder ein für alle Beteiligten enttäuschender Nachmittag in Kufstein. Wir kommen im Frühjahr nicht in die Gänge. Erarbeiten uns wenig Chancen und der Gegner macht aus wenigen Chancen das Tor. Wir müssen weiter nach vorne schauen und die nächsten Aufgaben - kommenden Freitag auswärts gegen die Reichenau - annehmen. Gratuliere aber dem FC Kufstein zum Erfolg, er hat doch auf zahlreiche Stammspieler verzichten müssen, sie brachten den Sieg mit Kampf und Einsatz ins Trockene.“

Bester Spieler FC Eurotour Kitzbühel: Stefan Bergmeister