Martin Rinker analysiert die Heimniederlage der WSG Tirol Amateure gegen Hall

Details Dienstag, 12. April 2022 01:29

In der ersten Runde des unteren Play-Off der Regionalliga Tirol konnte der SV Innsbruck gegen Wacker II voll anschreiben. Damit der Druck groß auf den SV Hall und die WSG Tirol Amateure, die Haller Löwen aktuell in einem positiven Flow. In den entscheidenden Momenten der Partie eiskalt – 3:1 Auswärtserfolg und ein erster großer Schritt Richtung Klassenerhalt. Hall übernimmt die Tabellenführung, nun folgt die Osterpause, in der die dritte Hauptrunde des Kerschdorfer Tirol Cup gespielt wird. Spieltermin ist Ostermontag, der 18.4.2022. Wörgl spielt in St. Johann, Reichenau auswärts gegen Silz/Mötz, Schwaz in Götzens, Telfs in Völs, Kitzbühel bei den WSG Tirol Amateuren, der SV Innsbruck in Kematen, Kufstein in Navis, Imst in Haiming, Hall in Wilten, Fügen auswärts gegen Wipptal und Wacker II in Nassereith.

Mannschaft wieder aufrichten!

Martin Rinker, Trainer WSG Tirol Amateure: „Man merkt von der ersten Minute an, dass es in diesem Spiel um sehr viel geht. Offensiv gab es für beide Mannschaften in der ersten Hälfte nicht viele Möglichkeiten. Wir hatten etwas mehr vom Spiel, die beste Phase in Halbzeit eins hatte aber Hall. Eine Druckperiode von Hall mit einer Top-Möglichkeit in der 35. Minute. Das ist noch glimpflich für uns und ohne Gegentreffer ausgegangen.

Nach der Halbzeit war dann unsere beste Zeit. In der 52. Minute eine richtig gute Einschussmöglichkeit, wobei wir aber leider den letzten Verteidiger von Hall abschießen. Das war eine echte Großchance und sechs Minuten später reicht schon ein kleiner Verteidigungsfehler von uns zum Führungstreffer von Kitzbühel durch Daniele Zingale. Dann hatten wir eine Großchance durch Denis Tomic und abermals wieder eine Minute später das 2:0 für Hall nach einem Abwehrfehler im Doppelpack – Torschütze abermals Daniele Zingale. Dann sind wir all-in gegangen und haben natürlich das 0:3 durch Yigit Baydar nach einer Ecke erhalten. In der 89. Minuten ist uns dann doch das 1:3 durch Justin Forst gelungen. Aber dann viele Unterbrechungen, mehr als 2:3 wäre sicher nicht möglich gewesen!

Fazit: wieder einmal ein typisches Spiel in dem wir uns nur die fehlende Konsequenz im gegnerischen 16er vorwerfen lassen müssen. Dazu die besagten Eigenfehler, fehleranfällig waren beide Teams, wir ein Stück weit mehr. Es war aber das erste von acht Spielen im unteren Play-Off, es geht jetzt in eine längere Pause. Ostermontag gibt es das Cupspiel zuhause gegen Kitzbühel. Da wird es Gelegenheit geben für junge Spieler sich zu beweisen, dann haben wir eine Woche spielfrei. Dann geht es zum SVI, da müssen wir etwas gut machen. Der SVI ist ja der unmittelbare Gegner im Kampf gegen den Abstieg, verlieren verboten! Wir werden die Mannschaft wieder aufrichten, das haben wir ja schon wiederholt gemacht!“

Bester Spieler WSG Tirol Amateure: Mario Ackerl (IV)

Bester Spieler SV Hall: Daniele Zingale