Klarer Erfolg von Schwaz gegen Silz/Mötz – Nullnummer zwischen den WSG Tirol Amateuren und den Haller Löwen

Details Samstag, 30. Juli 2022 01:06

Nach dem Remis in der ersten Runde der Regionalliga Tirol hat der SC Eglo Schwaz gegen Aufsteiger SPG Silz/Mötz aufgedreht. Zwar gibt man knapp vor der Pause einen 2:0 Vorsprung aus der Hand, aber in Hälfte zwei dominiert Schwaz ganz klar und gewinnt am Ende 6:3. Leider keine Tore zwischen den WSG Tirol Amateuren und den Haller Löwen. Im Spitzenspiel zeigt Reichenau abermals auf – 2:1 Erfolg in Kundl und Tabellenführung – zumindest bis Sonntag, dem 31.7.22 – das steht der Schlager zwischen Kufstein und Wörgl um 10:30 Uhr an.

Zweimal Doppelpack: Patrick Knoflach für Schwaz und Ertugrul Yildirum für die SPG Silz/Mötz

Martin Hofbauer, Trainer SC Eglo Schwaz: „Es gab heute gegen die SPG Silz/Mötz ein dominantes Auftreten meiner Mannschaft. In der ersten Hälfte waren wir zu Beginn die bessere Elf und konnten dann nach einer halben Stunde durch Patrick Knoflach in der 32. Minute und Michael Knoflach – sieben Minuten später – mit 2:0 in Führung gehen. In den letzten Minuten der ersten Hälfte haben wir aber geschlampt. Die beiden Gegentore waren absolut nicht notwendig. Ein Doppelpack von Ertugrul Yildirim in der 40. und 44. Minute – so ging es mit 2:2 in die Pause. In der zweiten Halbzeit gab es aber dann Einbahnfußball in Richtung Tor der Gäste. Der Erfolg hätte noch weitaus deutlicher ausfallen können. Philipp Riegler gelingt in der 51. Minute das 3:2, 4:2 durch Paul Heel in der 60. Minute, 5:2 durch Christian Auer in der 78. Minute. Im Gegenstoß der dritte Treffer der Gäste durch Timo Kausl, Schlusspunkt durch Patrick Knoflach in der Nachspielzeit zum 6:3 für Schwaz.“

WSG Tirol Amateure - SV Hall Foto: Daniel Schönherr

Coach der WSG Tirol zum Spiel gegen Hall: „Hinten zufrieden, vorne nicht!“

Martin Rinker, Trainer WSG Tirol Amateure: „Zwei ähnliche Mannschaften im direkten Duell. Viel Jugend, sehr viele Änderungen im Kader. Hinten zufrieden, vorne unzufrieden – so könnte ich das Spiel meiner Mannschaft zusammenfassen. Die Umschaltmomente haben wir zu langsam gespielt, Hall war aus Standardsituationen gefährlich. In der70. Minute hatte Hall die Topchance, wir hatten auch nach der Pause unsere Möglichkeiten. In der ersten Hälfte zwei bis drei Angriffe – nicht zielstrebig gespielt. So passt aus meiner Sicht das 0:0 am Ende.“