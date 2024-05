Haiming gewinnt Spitzenspiel gegen Zirl – Innsbruck West macht mit Sieg gegen Zams großen Schritt Richtung Klassenerhalt

Details Sonntag, 26. Mai 2024 01:05

Vier Runden vor Saisonende in der Landesliga West hat die SPG Innsbruck West den Vorsprung auf den Tabellenletzten Wipptal auf neun Punkte erhöht. Innsbruck West dreht die Partie gegen den SV Luzian Bouvier Zams nach einem 0:2 und gewinnt am Ende mit 3:2. Wipptal ringt Thaur zwar ein 0:0 ab, aber der Klassenerhalt ist wohl nur mehr theoretisch zu schaffen. Stark präsentiert sich der SV Haiming beim 2:1-Erfolg gegen Zirl und untermauert damit Tabellenplatz drei. Stubai hat den Titel mit einem 3:1 in Rum eingetütet, Verfolger Götzens spielt gegen Matrei nur 1:1. Aber es hat ja ohnehin niemand mehr am Titel und Aufstieg von Stubai gezweifelt.

Zams gibt 2:0-Führung bei Innsbruck West aus der Hand

Martin Radda, Trainer SV Luzian Bouvier Zams: „Die erste Hälfte waren wir die spielerisch bessere Mannschaft. Trotzdem hat unser Tormann mit einigen sehr starken Szenen die Null gehalten. Mit einer verdienten 2:0 Führung ging es in die Halbzeit. Nach der Pause hat der Gegner einen Mittelstürmer eingewechselt, der schlussendlich den Unterschied ausmachte. Der Gegner hatte aus dem Spiel heraus kaum eine echte Torchance, im Gegenzug hatten wir die ein oder andere gute Chance, um das Spiel vorzeitig zu entscheiden.

Nach dem Anschlusstreffer nach einer Ecke verloren wir unsere Linie und schliefen erneut nach einer Ecke und so stand es 2:2. Bot der Schiedsrichter in Halbzeit eins noch eine tadellose Leistung, verlor er in Hälfte zwei komplett die Kontrolle des Spiels und fiel durch sehr fragwürdige und skurrile Entscheidungen auf beiden Seiten negativ auf.

Beim Stand von 2:2 verweigerte er uns einen klaren Elfmeter und zückte eine Karte nach der anderen. Schlussendlich gelang dem Gegner erneut aus einem Eckball das 3:2 und somit verloren wir ein Spiel, das man eigentlich nie verlieren darf. Unser Verhalten bei Standardsituationen hatte heute kein Landesliganiveau. Trotzdem muss erwähnt werden, dass solche Schiedsrichterleistungen schlecht für den Fußball sind. Absolut unerklärliche Entscheidungen und fehlendes Fingerspitzengefühl prägte die zweite Halbzeit und hat leider keine Konsequenzen. So macht Fußball jedenfalls keinen Spaß. Alles in allem waren wir aber selber dafür verantwortlich, mit leeren Händen nach Hause zu fahren!“

Haiming bezwingt Zirl

Andreas Hell, SV Haiming: In Halbzeit eins war es ein Spiel mit wenig Höhepunkten und so ging es mit einem 0:0: in die Pause! In der zweiten Halbzeit wir besser ins Spiel und wir gingen verdient mit 1:0 durch Ribis in Führung und mit dem 2:0 durch Wallisch schien die Partie entschieden. Doch nach dem 2:1 wurde es nochmals spannend! Schlussendlich gingen wir als verdienter Sieger vom Platz! PS: Wenn ich schon manchmal die Schiris kritisiere, dann muss ich sie diesmal für eine exzellente Spielleitung auch mal loben! Bravo!“

