Kufstein ist in Schwaz die effektivere Mannschaft – Imst gelingt klarer Erfolg gegen Kitzbühel

Details Samstag, 22. Oktober 2022 22:46

In der 16. Runde der Regionalliga Tirol waren zunächst alle Augen nach Schwaz gerichtet. Im Spitzenspiel der Runde empfing der SC Eglo Schwaz den FC Kufstein und die Gäste erwiesen sich als extreme effektive Elf im Abschluss. Ein 2:1 Erfolg für Kufstein und damit weiter an der Tabellenspitze. Nach Verlustpunkten ist allerdings die SPG Silz/Mötz die Nummer eins – 5:1 gegen Kundl. Für den SC Sparkasse Imst ging es mit einem ungefährdeten Dreier gegen den FC Eurotours Kitzbühel weiter – ein 4:1 Erfolg.

Kufstein in Schwaz extrem effektiv

Martin Hofbauer, Trainer SC Eglo Schwaz: „Wenn man sich den genauen Spielverlauf anschaut, waren wir sicher nicht die schlechtere Mannschaft. Kufstein war vor allem extrem effektiv. Dreimal geschossen auf unser Tor und zweimal getroffen. Bereits in der neunten Minute die Führung für Kufstein durch Ygor Vieira. Wir haben einfach zu viele Chancen vergeben. Sechs konkrete Möglichkeiten hatten wir und nur ein Tor in der 84. Minute zum 1:1. Zudem der entscheidende Treffer zum 1:2 in der 87. Minute sehr unglücklich – Mario Andric gelingt das 2:1 für Kufstein.“

Klarer Erfolg für Imst gegen Kitzbühel

Benjamin Köll, Co-Trainer SC Sparkasse Imst: „Wir haben das Spiel von der ersten Sekunde an dominiert. Mit der ersten Aktion hätten wir schon das 1:0 machen können. Dann aber in der 16. Minute die Führung durch Rene Prantl, das 2:0 in der 28. Minute durch Marko Jovljevic und das 3:0 durch Florian Jamnig in der 37. Minute. Diese Führung war absolut verdient und auch das 1:3 durch Xaver Adam Kroll in der 42. Minute hat uns nicht aus der Bahn geworfen. Die erste Phase der 2. Halbzeit war aber nicht gut – Kitzbühel hätte auch einen Strafstoß bekommen können. Dann aber Rene Prantl mit dem 4:1 in der 57. Minute und faktisch die Entscheidung. Der Sieg hätte auch höher ausfallen können. In der Tabelle sind wir mit diesem Dreier auch wieder oben dabei und ich hoffe, es geht auch so weiter für unsere Mannschaft!“