Reichenau bleibt mit Sieg gegen Haller Löwen an der Tabellenspitze dran – Fügen bezwingt den SV Wörgl

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 20:28

In der 16. Runde der Regionalliga Tirol ist der SVG Reichenau ein sehr wichtiger Dreier gegen den SV Hall gelungen. Der Sieg konnte aber erst in den letzten Minuten der Partie eingefahren werden. Reichenau gewinnt 2:0 und liegt nun wie Schwaz vier Punkte hinter Leader Kufstein. Der SV Fügen betoniert sich im Mittelfeld ein – ein 3:1 gegen den SV Wörgl. Kufstein und Silz/Mötz sind aktuell wohl die beiden Favoriten auf einen Play-Off Platz in der Regionalliga West im Frühjahr 2023. Allerdings muss man aber auch bedenken, dass die Top-3 oder Top-4 des unteren Play-Off der Regionalliga Tirol einen Startplatz in der Regionalliga West 2023/24 erhalten werden.

Haller Löwen verlieren im Finish gegen Reichenau

Kristijan Tavic, Trainer SV Hall: „Im Großen und Ganzen kann ich meine gesamte Mannschaft loben für den Auftritt gegen Reichenau. Das 0:2 schaut wesentlich eindeutiger aus, als es der Spielverlauf eigentlich zugelassen hat. Es hätte genau so ein 0:0 werden können und bis zur 83. Minute sind auch keine Tore gefallen. Reichenau aber natürlich sehr spielstark, zwar mit wenigen Möglichkeiten, aber der Sieg geht auf alle Fälle in Ordnung. Die Schlussminuten verlaufen sehr unglücklich für uns. Vor dem 1:0 für Reichenau aus meiner Sicht ein regulärer Treffer für meine Mannschaft, der aber nicht gegeben wurde. Den Elfer gegen uns muss man nicht geben – Philipp Thurnbichler hat ihn für Reichenau in der 83. Minute verwandelt. Wir haben dann natürlich alles nach vorne geworfen und in der Nachspielzeit noch das 0:2 durch Fabian Krump kassiert. Trotz der bitteren Niederlage bin ich aber sehr zufrieden mit meiner Mannschaft – wir sind auf gutem Wege!“

SVG Reichenau - SV Hall (Foto: Daniel Schönherr)

Fügen festigt Mittelfeldplatz mit Sieg gegen Wörgl

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SV Wörgl: „Die Hausherren begannen stark und hatten zu Beginn Pech bei einem Pfostenschuss von Bingöllü. Wörgl erfängt sich und bekommt Übergewicht, sodass die Führung vor der Pause durch einen Kopfball vom besten Wörgler Hundögger nicht überraschte. Im zweiten Abschnitt drückten dann die Fügener durch enorme Kampfkraft arg auf das Tempo. Der Ausgleich wollte jedoch vorerst nicht gelingen, die Gäste wurden in dieser Phase förmlich erdrückt. Jochriem erzielte dann doch das 1:1 und Hussl sorgte wenig später für die 2:1-Führung. Wörgl erfing sich und hatte durch Baydar dann doch noch eine gute Chance auf das 2:2, allerdings ging sein Kopfball drüber. Zum Abschluss dann noch das 3:1, somit gewannen die Hausherren zum zweiten Mal im Herbst mit 3:1 gegen Wörgl. Bei Wörgl überzeugten: Kekez, Hundögger und Kostadinovic. Bei den Siegern gefielen Jochriem, Bischofer und Bingöllü.“