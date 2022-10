Aufsteiger Silz/Mötz nach Sieg gegen Kundl weiter nach Verlustpunkten Tabellenführer!

Details Montag, 24. Oktober 2022 14:41

Die SPG Silz/Mötz lässt auch in der 16. Runde der Regionalliga Tirol nicht locker und siegt gegen den SC Holz Pfeifer Kundl klar mit 5:1. Damit hält die SPG mit einem Spiel weniger als Leader Kufstein ebenso wie Kufstein bei 34 Zählern. Die Top-2 und damit die Qualifikation für das Regionalliga West Play-Off im Frühjahr 2023 sind also für den Aufsteiger absolut real geworden. Schwaz und Reichenau sind die weiteren Kandidaten, die allerdings nach Verlustpunkten schon sieben Zähler hinter der SPG liegen.

Dominant und klar besser

Helmut Kraft, Trainer SPG Silz/Mötz: „Der Start in die Partie von meiner Mannschaft war heute nicht so gut. Bereits nach einer Minute der 0:1-Rückstand durch einen Treffer von Dominik Haaser. Aber mein Team hat cool und ruhig reagiert und sich in Folge Chance um Chance erspielt. Und auch die notwendigen Tore sind gefallen. Paulo Rossetti gelingt in der ersten Halbzeit ein Doppelpack und so können wir mit einer 2:1-Führung in die Pause gehen. Paulo trifft auch in der 61. Minute, das 4:1 durch Samuel Krismer in der 63. Minute. David Stoppacher setzt mit dem 5:1 den Schlusspunkt. Das 5:1 spiegelt auch den Spielverlauf wieder, wir waren klar besser, dominant und haben absolut verdient gewonnen!“

Eigentlich kein schlechtes Spiel von Kundl

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Klingt zwar ein wenig komisch, aber trotz einer 1:5-Niederlage hat der SC Pfeifer Holz Kundl im Mötzer Innstadion eigentlich kein schlechtes Spiel gezeigt. Kundl ging durch Dominik Haaser früh in Führung und hätte auch beinahe den zweiten Treffer nachgelegt. Die Gastgeber waren über Luca Dzidziguri immer gefährlich, und weil Torjäger Ertgrul Yildirim bei Kundls Abwehr recht gut aufgehoben war, sprang Paulo Rosetti für ihn ein und traf noch vor dem Wechsel zweimal. Der Knackpunkt im Spiel war dann, als zuerst Luca Gruber und dann auch noch Marcel Klingler verletzt vom Feld mussten. Kundls ohnehin ersatzgeschwächtes Team konnte die Ordnung nicht mehr halten und die Gastgeber nutzten das eiskalt aus. Paulo Rosetti, Samuel Krismer David Stoppacher besorgten die restlichen Treffer zum 5:1 Endstand!“