Haller Löwen erkämpfen Punkt gegen Telfs – Kufstein mit Heimniederlage gegen Imst!

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 00:24

In der Regionalliga Tirol wird es an der Tabellenspitze immer enger. In der 17. Runde musste Leader FC Kufstein eine 0:1-Heimniederlage gegen den SC Sparkasse Imst hinnehmen. Die Haller Löwen holen einen Punkt gegen den SV Telfs. Die SPG Silz/Mötz kann damit auch die reale Tabellenführung – und nicht nur nach Verlustpunkten – übernehmen. Mit einem Punkt am 30. Oktober 2022 in Fügen steht Silz/Mötz ganz oben und hat zudem ein Spiel weniger ausgetragen als Kufstein. Schwaz kann mit einem Sieg bei den WSG Tirol Amateuren bis auf einen Punkt an Kufstein herankommen, dasselbe gilt für Reichenau, die in Wörgl antreten.

Hall gegen Telfs in den letzten dreißig Minuten in Unterzahl

Kristijan Tavic, Trainer SV Hall: „Wir haben uns diesen Punkt erkämpft! Telfs war aufgrund der spielerischen Klasse sicherlich tonangebend, aber meine Mannschaft hat wirklich vehement dagegen gehalten. Wir konnten in der 22. Minute durch Pascal Burger in Führung gehen, mussten aber in der 52. Minute den Ausgleich durch Julius Perstaller per Strafstoß hinnehmen. In der 60. Minute der nächste Tiefschlag – Ausschluss für einen Spieler meiner Mannschaft. In der letzten halben Stunde waren wir in Unterzahl, aber wir haben mit großem Einsatz das 1:1 über die Zeit gebracht. Die Tabellensituation spiegelt sicher nicht die Situation meiner Mannschaft wieder. Da ist sehr viel Leben in unserer Mannschaft und auch sehr viel Potenzial. Den Punkt heute haben sich meine Spieler absolut verdient!“

Benjamin Schmiederer gelingt der Goldtreffer für Imst in Kufstein

Bernhard Lampl, Trainer SC Sparkasse Imst: „Eine ganz enge Geschichte mit Chancen auf beiden Seiten. Unser Sieg ist aber aus meiner Sicht verdient. Wir haben ein Tor geschossen, beide Mannschaften hatten einen Schuss an die Querlatte. In der 60. Minute konnte Benjamin Schmiederer das entscheidende Tor für unsere Mannschaft erzielen. Natürlich gehört immer ein bisschen Glück dazu, so eine enge und ausgeglichene Partie zu gewinnen – aber wie gesagt der Dreier ist aus meiner Sicht nicht unverdient!“