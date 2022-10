Thomas Luchner und Helmut Kraft analysieren den überraschenden Sieg von Fügen gegen Silz/Mötz

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 21:11

Ausgewachsene Überraschung in der 17. Runde der Regionalliga Tirol. Die Mannschaft des SV Fügen hat gegen den Favoriten SPG Silz/Mötz aufgezeigt und klar mit 4:1 gewonnen. Vollstrecker in Hochform bei Fügen war Stefan Hussl, der dreimal getroffen hat. Die SPG Silz/Mötz ist nach Verlustpunkten zwar noch immer Tabellenführer, das Spitzenfeld hat sich aber deutlich zusammengeschoben. Schwaz hat sich mit einem 3:2 Erfolg bei den WSG Tirol Amateuren bis auf einen Punkt an Silz/Mötz herangeschoben, ebenso Reichenau mit einem 2:0 Erfolg in Wörgl.

Hut ab vor meiner Mannschaft!

Thomas Luchner, Trainer SV Fügen: „Aus meiner Sicht haben wir dieses Spiel gegen den Tabellenführer verdient gewonnen. Meine Mannschaft hat heute einen richtigen Sahnetag erwischt. Wir hatten die Gäste über neunzig Minuten im Griff und waren die bessere Mannschaft. In der 24. Minute ein Eckball für meine Mannschaft – der Ball geht durch und Stefan Hussl muss nur noch eindrücken. In der 35. Minute können die Gäste durch Paulo Rossetti ausgleichen. Mit 1:1 geht es in die Pause. Freistoß in der 51. Minute für Fügen und Stefan Hussl bringt seinen Fuß ins Spiel – 2:1. Der dritte Treffer meiner Mannschaft neun Minuten später – abermals durch Stefan Hussl – ein wunderschönes Tor. Das 4:1 in der 90. Minute nach einem perfekten Lochpass von Manuel Jochriem durch Servan Bingöllu. Wir hatten noch so sechs weitere ausgezeichnete Chancen auf weitere Treffer – also in Summe ein hochverdienter Sieg. Hut ab vor meiner Mannschaft – eine wirklich tolle Leistung!“

Fügen war die klar bessere Mannschaft

Helmut Kraft, Trainer SPG Silz/Mötz: „Fügen war über die neunzig Minuten die klar bessere Mannschaft. Läuferisch, spielerisch und kämpferisch konnte Silz/Mötz mit der Mannschaft aus dem Zillertal in keiner Weise mithalten und war mit dem Ergebnis von 4:1 noch gut bedient. Obwohl die erste Halbzeit mit 1:1 einen ausgeglichenen Spielstand vermuten lässt, war Fügen auch schon im ersten Durchgang spielbestimmend, allerdings hatte Silz/Mötz kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit die große Chance zum 2:1. Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit ließ Fügen keinen Zweifel mehr daran, wer den Rasen als Sieger verlassen wird. Das 2:1 nach einer Standardsituation und das 3:1 nach einem tollen Tor von Stefan Hussl brachte die Vorentscheidung. Fügen beendete das Spiel mit einem erfolgreichen Konter zum 4:1 und gewann verdient in dieser Höhe!“