Tolle Moral von Wörgl, aber kein Punkt gegen die WSG Tirol Amateure

Details Montag, 24. April 2023 14:02

Im unteren Play-off der Regionalliga Tirol konnte sich in Runde 25 Kitzbühel gegen den SV Hall mit 3:1 durchsetzen. Spannend das Duell zwischen dem SV Wörgl und den WSG Tirol Amateure. Wattens gewinnt nach 2:0-Führung am Ende 3:2. Damit wird sich wohl zwischen Kundl und Hall entscheiden, welche der beiden Mannschaften in die Abstiegsrelegation muss.

Wörgl am Punkt vorbeigeschrammt!

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SV Wörgl: „Im ersten Abschnitt wirkten die Gäste etwas überlegen, wenngleich die Chancen auf beiden Seiten gegeben waren. Martin Schmadl nützte seine beiden Möglichkeiten für Wattens, hingegen scheiterte Dzebic am guten Gästetormann Schermer bzw. knallte Skrbo aus guter Position in die Wolken. So gingen die WSG Amateure mit einer 2:0-Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit kamen die Hausherren besser ins Spiel und verkürzten durch Patrick Deutsch (47.) auf 1:2. In der Folge drückten sie auf den Ausgleich, stattdessen gelang Yannick Vötter nach einem schnellen Konter das 3:1 für die WSG in Minute 53. Wörgl bäumte sich noch mal auf und erzielte durch Marvin Schöpf per Elfmeter, nach Foul am durchbrechenden Laurenz Flörl, das 2:3 in der 71. Minute. Bis zum Schlusspfiff drückten dann Bevab und Co. auf den Ausgleichstreffer, der jedoch nicht mehr gelang. Am Ende eine unglückliche Niederlage, die Mannschaft hat tolle Moral bewiesen und schrammte ganz knapp an einem Punkt vorbei!“

Kitzbühel bezwingt die Haller Löwen

Die Haller Löwen haben gut dagegen gehalten, Kitzbühel geht in der 40. Minute durch Christian Pauli in Führung. Ausgleich für Hall in der 70. Minute durch Raphael Rauch. Nur sieben Minuten später bringt Christoph Notdurfter Kitzbühel wieder in Führung. Schlusspunkt zum 3:1 für Kitzbühel in der Nachspielzeit durch Felipe Antonio Vales Pina. Mit dieser Niederlage fehlen Hall zwei Punkte auf Kundl, um der Abstiegsrelegation doch noch zu entgehen. Zudem hat Kundl ein Spiel weniger ausgetragen. Zwischen Kundl und dem SV Hall wird sich wohl entscheiden, welche der beiden Mannschaften gegen die Nummer sechs der Tirol Liga Abstiegsrelegation spielen muss. Wörgl hat bereits sechs Punkte Puffer auf Hall, Kitzbühel nach Verlustpunkten sieben und die WSG Tirol Amateure elf Zähler.

