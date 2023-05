Wörgl holt in der Nachtragspartie gegen Kundl drei Punkte!

Details Freitag, 05. Mai 2023 01:45

Wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt des SV Wörgl in der Nachtragspartie der 24. Runde der Regionalliga Tirol unteres Play-off gegen den SC Holz Pfeifer Kundl. Der SV Wörgl siegt mit 2:0 und hat damit mit einem Spiel mehr zwölf Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten Hall, der ja in die Abstiegsrelegation gegen die Nummer sechs der Tirol Liga muss. Im Kampf dieser Relegation zu entgehen zeichnet sich ein Duell zwischen Hall und Kundl ab. Kundl hat drei Punkte mehr am Konto. In der kommenden Runde spielt Kundl am 6.5.2023 um 16 Uhr in Kitzbühel und die Haller Löwen treten am 7.5.2023 um 10:30 Uhr bei den WSG Tirol Amateuren an.

Wörgl kann etwas durchatmen!

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SV Wörgl: „Die 450 Zuschauer sahen ein Derby, indem die Hausherren den Gegner von Beginn an in die Defensive drückten. In der ersten Halbzeit ein Spiel auf ein Tor, allerdings dauerte es beinahe bis zum Halbzeitpfiff, ehe Vukovic, nach einem Eckball mit sehenswertem Halbvolley den guten Kundler Tormann Toni Thurner keine Chance ließ. Nach der Pause ein ähnlicher Spielverlauf, Wörgl mit überlegenen Spiel und guten Tormöglichkeiten. Die Gäste fanden eigentlich nie richtig ins Spiel, als dann Stojcic zum 2:0 „abstaubte“ war das Spiel endgültig entschieden. Heute ein hervorragendes Spiel unserer Mannschaft, der Sieg war verdient, jetzt können wir etwas durchatmen“!

Bei Wörgl herausragend Kekez, Bevab und Molnar. Kundl stützte sich auf Tormann Thurner.

Analyse des SC Kundl: „Im Nachtragsspiel beim SV Wörgl kassierte unsere KM I eine 0:2-Niederlage. Kundl agierte vor allem in der Offensive zu harmlos und erspielte sich zu wenige Torchancen. Die Gastgeber waren über die Flanken stets gefährlich und gingen knapp vor der Halbzeit durch Nebosja Vukovic in Führung. Nach dem Wechsel konnte der SCK das Spiel ein wenig offener gestalten, die größte Ausgleichschance vergab Andi Neurauter nach 52 Minuten. In der Schlussphase traf Denis Stojic zum 2:0 Endstand. Besonders bitter ist der Ausfall von Marcel Klingler, der nach 18 Minuten verletzt vom Feld musste. (Quelle: SC Kundl facebook)

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei