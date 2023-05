Halbes Dutzend Treffer für Imst gegen Schwaz – Silz/Mötz nach Sieg in Telfs faktisch durch!

Details Montag, 08. Mai 2023 14:59

Die SPG Silz/Mötz ist in der 27. Runde des oberen Play-off der Regionalliga Tirol mit einem 2:1 Erfolg in Telfs der Regionalliga West 2023/24 schon extrem nahegekommen. Laut jubeln kann auch der SC Sparkasse Imst nach einem 6:2-Kantersieg gegen den SC Eglo Schwaz.

Vier Treffer von Rene Prantl für Imst gegen Schwaz

Bernhard Lampl, Trainer SC Sparkasse Imst: „Endlich Tore! Heute hat sich die Mannschaft endlich belohnt. In den letzten Wochen haben wir auch gute Leistungen gezeigt, aber heute sind auch die Tore gefallen. In der dritten Minute bereits die 1:0-Führung durch einen Kopfball von Rene Prantl. Zwei Minuten später haben wir nicht verteidigt, Michael Knoflach konnte für Schwaz ausgleichen. Rene Prantl brachte uns abermals in der 16. Minute in Führung, aber Schwaz glich wieder postwendend durch Patrick Knoflach aus. Zwei Chancen, zwei Treffer für Schwaz in Hälfte eins. Die Vorentscheidung ein Doppelschlag kurz vor der Pause – das 3:2 durch Rene Prantl und ein schöner Stanglpass zum 4:2 durch Florian Jamnig. Rene Prantl mit Treffer vier in Minute 50 – ein Schuss vom 16er. In Folge noch ein Eigentor der Gäste. Nachher haben wir das 6:2 gut verwaltet. Geile Partie für die Zuschauer und natürlich auch für uns – endlich sind viele Tore gelungen!“

Silz/Mötz gewinnt in Telfs

Die SPG Silz/Mötz gewinnt in Telfs mit 2:1 und damit fehlt nur mehr ein Punkt, um das Regionalliga West Ticket für 2023/24 endgültig zu fixieren. Das 2:1 war aber für die SPG ein hartes Stück Arbeit, zudem fehlten einige wichtige Stammkräfte. Elias Ulses brachte die SPG erst in der 57. Minute in Führung, Paulo Rossetti konnte in Minute siebzig auf 2:0 stellen. Der Anschlusstreffer von Telfs durch Julius Perstaller fiel erst in Minute 88. Alle Mannschaften haben nun vier Spiele absolviert und um fix in der Regionalliga West 2023/24 dabei zu sein, muss man die Top-3 erreichen. Gewinnt Kufstein das laufende Regionalliga West Play-off, darf auch die Nummer vier überregional spielen. Fügen fehlen auf Platz drei vier Punkte, Telfs drei Zähler. Am 13. Mai 2023 kann Telfs wohl nur mehr ein Dreier bei der SPG Silz/Mötz weiterhelfen, am 12.5.23 treffen Schwaz und Imst aufeinander. Der Sieger dieser Partie kann wohl auch schon ziemlich sicher für die Regionalliga West 2023/24 planen.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei