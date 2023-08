Alexander Pfurtscheller und Marcel Schreter analysieren Völs gegen Telfs

Details Samstag, 12. August 2023 00:18

Die 3. Runde der Regionalliga Tirol wurde am 11. August 2023 mit drei Begegnungen gestartet, bereits ab kommenden Montag startet Runde vier. Aufsteiger Völser SV empfing den SV Telfs und bis kurz vor Schluss sah es nach einem torlosen Remis aus. Dann war aber doch Johannes Kinzner per Kopf zur Stelle und Völs holt sich mit einem knappen 1:0 Erfolg den Dreier. Ebenfalls siegreich Kundl gegen Kematen (3:0) und Fügen gegen Ebbs (4:2). Der Schlager der dritten Runde wird am Samstag, dem 12. August 2023 angepfiffen. Um 17 Uhr empfängt der SK St. Johann den FC Eurotours Kitzbühel – ein heißes Derby nach elfjähriger Pause!

Goldtor für Völs nach Ecke durch Johannes Kinzner

Alexander Pfurtscheller, Trainer Völser SV: „In den ersten Minuten waren wir eigentlich spielbestimmend, allerdings haben wir es verabsäumt, die heraus gespielten Situationen zu Ende zu spielen. Telfs hatte aber auch eine Möglichkeit, die unser Goalie grandios pariert hat. In der zweiten Hälfte hatte Telfs mehr vom Spiel, war aber nicht wirklich zwingend. Meine Mannschaft hatte wieder gute Möglichkeiten im Ansatz, aber die letzte Konsequenz hat wiederum gefehlt. Zwei Minuten vor dem Schluss aber dann doch noch ein schöner Kopfballtreffer von Johannes Kinzner, nach einem Supereckball von Marco Brindlinger, der in der 74. Minute eingewechselt wurde. Im Finish war das Spiel an der Kippe, da war klar, das nächste Tor entscheidet und meiner Mannschaft ist dieser Treffer gelungen!“

Torloses Remis hätte dem Spielverlauf gut entsprochen!

Marcel Schreter, Trainer SV Telfs: „Unsere junge Truppe ist in der ersten Hälfte zunächst nicht richtig ins Spiel gekommen. Völs hat sehr griffig gespielt. Die zweite Hälfte dann sehr ausgeglichen, beide Mannschaften hatten Möglichkeiten auf den Führungstreffer. Aus meiner Sicht hätte ein 0:0 dem Spielverlauf sehr gut entsprochen. In der 88 Minute nach einem Standard dann aber doch die Führung für Völs und am Ende ein Dreier mit einem 1:0 Erfolg. Natürlich für meine Mannschaft etwas unglücklich. Wir schauen aber optimistisch weiter, bereits am kommenden Montag ist um 19:30 Uhr Kundl bei uns zu Gast!

