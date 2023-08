Fügen erobert mit Sieg gegen Ebbs Tabellenspitze – Wörgl holt beim Innsbrucker AC drei Punkte

Details Montag, 14. August 2023 01:15

In der dritten Runde der Regionalliga Tirol schwingt sich der SV Fügen auf Platz eins der Tabelle – ein hart erkämpfter 4:2 Erfolg beim sehr stark auftretenden SK Blitzschutz Pfister Ebbs. Es bleibt aber eng an der Tabellenspitze – die Top-5 halten bei sechs Zählern – ungeschlagen ist keine Mannschaft mehr. In die Spur gefunden hat der SV Wörgl mit dem ersten Dreier – ein 3:1 Erfolg beim Innsbrucker AC.

Enges Duell zwischen Fügen und Ebbs

Armin Knab, Co-Trainer SV Fügen: „Es war das erwartet schwere Spiel gegen den SK Ebbs. Wir sind sehr gut in das Spiel gekommen, haben aber den Gegner mit Eigenfehler starkgemacht. Die Führung in der 30. Minute durch Alexander Gründler, der Ausgleich fünf Minuten später das 1:1 durch Julian Jirka. Mit 1:1 ging es in die Pause. In der zweiten Hälfte lief es ähnlich, aber wir haben uns etwas defensiver eingestellt und von den Fehlern der Gäste profitiert. Matteo Steiner brachte uns in der 51. Minute in Führung, aber Ebbs abermals mit dem Ausgleich in der 70. Minute durch Johannes Harasser. Wir haben uns spielerisch schwergetan. Für die letzte Viertelstunde haben wir drei frische Spieler gebracht und wir konnten dann doch noch den Dreier sichern. Alexander Gründler und Christian Gschösser haben getroffen. Ein hart erkämpfter 4:2 Erfolg, aber man muss ganz klar sagen, dass Ebbs nicht die schlechtere Mannschaft gewesen ist!“

Starke zweite Hälfte von Wörgl beim Innsbrucker AC

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „Wir sind sehr gut in das Spiel gestartet, waren überlegen und die Führung in der Pause durch ein Tor von Michael Simic war absolut verdient. Wir hätten das aber noch wesentlich klarer gestalten können. Nach der Pause lief es ähnlich weiter, aber ein Eigenfehler in der 63. Minute brachte das 1:1 durch Patrick Deutsch. Ab diesem Treffer die Gäste deutlich besser, ein Eigentor und Marvin Schöpf sorgen für das 3:1 für Wörgl. Aufgrund der zweiten Hälfte eine absolut verdiente Niederlage – die Gäste präsenter und dominant und wir noch ein bisschen grün hinter den Ohren!“

Yasar Demir, Trainer SV Wörgl: „Ein Eigenfehler brachte uns 0:1 in Rückstand. Wir haben einige Chancen ausgelassen, aber waren dann in Hälfte zwei die klar bessere Mannschaft. Sehr kompakt gespielt und vollkommen verdient mit 3:1 gewonnen!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei