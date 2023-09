Unglaubliche kämpferische Leistung von Kematen gegen Wörgl – Kitzbühel bezwingt Kundl

Details Sonntag, 24. September 2023 01:05

Auftakt zur 11. Runde der Regionalliga Tirol mit einer Absage – wetterbedingt kann Fügen gegen Telfs nicht ausgetragen werden. Höchst kurios das Duell zwischen dem SV Kematen und dem SV Wörgl. Kematen siebzig Minuten in Unterzahl, Wörgl mit 1:0 und 2:1 in Führung! Wörgl muss sich am Ende einer unglaublichen kämpferisch starken Vorstellung von Kematen mit 2:4 geschlagen geben. Nicht sonderlich aufregend und attraktiv das 2:0 des FC Eurotours Kitzbühel gegen den SC Holz Pfeifer Kundl. Am Sonntag, dem 24.9.23 um 17 Uhr steigt der Schlager St. Johann gegen Völs. Bereits um 10:30 Uhr empfangen die Tirol Juniors den IAC und um 16 Uhr ist Volders im zweiten Schlager in Ebbs zu Gast.

Samuel Glatz und Reinhard Hofer analysieren Kematen gegen Wörgl

Samuel Glatz, Trainer SV Kematen: „Zunächst sind wir nicht wirklich ins Spiel gekommen. In der 19. Minute die verdiente Führung für Wörgl durch Patrick Deutsch. Fünf Minuten später der nächste Rückschlag – die Rote Karte wegen Torchancenverhinderung gegen Johannes Raitmair. Mehr oder weniger haben wir uns dann in die Pause gerettet, es ist beim 0:1 geblieben. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff das 1:1 durch Sam Abfalterer. Da haben wir dann die sogenannte zweite Luft bekommen. Wörgl hatte gute Möglichkeiten, wir haben gut verteidigt. Wir sind zusammengerückt und auch das 1:2 in der 81. Minute durch Gabriel Dzebic hat unsere Moral nicht gebrochen. Im Finish ein Doppelpack von Sam Abfalterer zum 2:2 und 3:2 und in der Nachspielzeit das 4:2. Die Möglichkeiten, die wir hatten, haben wir in Hälfte zwei sehr effektiv genützt!“

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SV Wörgl: „Unsere Mannschaft hat in der ersten Halbzeit ganz hervorragend gespielt, die Hausherren fanden kaum ins Spiel. Die Führung durch Patrick Deutsch nach einem guten Angriff über mehrere Stationen war mehr als verdient. Wir hätten zur Pause höher führen müssen, gute Chancen durch Skrbo und Vukovic wurden leider ausgelassen.

Nach der Pause dann die Hausherren – obwohl ab der 24. Minute in Unterzahl, da Raitmair nach einem Foul am durchlaufenden Skrbo zurecht vom SR. Bingöl die rote Karte (Torchancenverhinderung) präsentiert bekam – stärker und mit bewundernswertem Kampfgeist. Das Spiel meistens mit „langen“ Pässen auf den „brandgefährlichen“ Abfalterer brachte unsere Abwehr immer wieder in arge Nöte. Unser Spiel nicht mehr zwingend und die Hausherren stellten so aus einem ihrer Konter durch Abfalterer auf 1:1. Als dann der kurz zuvor eingewechselte Dzebic uns wieder in Führung brachte, schien alles gelaufen, aber wieder der Ausgleich und zwar postwendend wieder durch Abfalterer, der einen weiten Ball per Dropkick unter die Latte unhaltbar in die Maschen bombte. Das 3:2 und 4:2 waren dann noch eine unglaubliche Draufgabe. Die Hausherren gewannen aufgrund ihres unglaublichen Einsatzes absolut verdient, denn immerhin spielten sie 70 (!) Minuten in Unterzahl und erzielten vier Tore!“

Coach von Kitzbühel: „Verdienter Sieg gegen Kundl – aber die Zuschauer hat es nicht von den Sitzen gerissen!“

Paul Schneeberger, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „Das erwartet schwere Spiel gegen Kundl. Deswegen besonders schwierig, da gegen den Tabellenletzten jeder einen Sieg erwartet. Aber Kundl ist eine starke Elf und das haben sie in der Anfangsphase auch gezeigt. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen. Dann aber doch ein sehr guter Angriff meiner Mannschaft über mehrere Stationen in der 11. Minute und das 1:0 durch Jakub Vodilka. In Folge wir am Drücker und mit einem Strafstoß von David Spak in der 24. Minute das 2:0. Der Ball ist auch zum dritten Mal im Tor der Gäste, der Treffer wird aber wegen abseits nicht gegeben. Aus meiner Sicht strittig. Wir produzieren dann einen Fehlpass, aber Kundl kann diesen Fehler nicht ausnützen. Wir spielen bis zur 30. Minute wirklich gut. Über die zweite Halbzeit gibt es nicht mehr viel zu berichten. Hinten wenig zugelassen, vorne wenig los. Am Ende ein verdienter 2:0 Erfolg, der aber die Zuschauer sicher nicht von den Sitzen gerissen hat!“

