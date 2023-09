St. Johann verteidigt Tabellenführung gegen Völs – Ebbs gewinnt Schlager gegen Volders

Details Montag, 25. September 2023 15:24

Der große Sieger neben dem SK St. Johann und Ebbs ist in der 11. Runde der Regionalliga Tirol sicherlich der FC Kitzbühel. Bis auf einen Punkt kommt Kitzbühel durch das 2:0 gegen Kundl an die Nummer drei Volders heran. Volders unterliegt im großen Schlager in Ebbs 0:1. Nach wie vor ganz oben der St. Johann nach einem 3:1 Erfolg gegen den Völser SV. Auch die WSG Tirol Juniors machen mit einem 3:0 gegen den Innsbrucker AC Boden gut.

Junge Kicker von St. Johann mit Premierentreffer in der KM1 gegen Völs

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Das Spiel war durch extrem viele Tormöglichkeiten auf beiden geprägt. Völs hatte etwas mehr Pech als wir, denn die Gäste haben dreimal nur die Stange getroffen, wir einmal. Wir starten optimal durch einen Weitschuss in der vierten Minute von Maximilian Jurescha und gehen 1:0 in Führung. Das war der erste Treffer von Maximilian in der ersten Kampfmannschaft, er ist Jahrgang 2001, also ganz besonders erfreulich. Junge Kicker mussten heute einspringen und habe ihre Aufgabe großartig bewältigt. Nur sieben Minuten nach unserer Führung konnte allerdings der Völser SV durch Lucas Peintner ausgleichen. Andreas Lovrec brachte uns in der 19. Minute in Führung. So ging es auch in die Pause.

Lange ist es 2:1 für unsere Mannschaft gestanden. Da hätte natürlich auch jederzeit der Ausgleich fallen können. Wir haben unsere Möglichkeiten ebenfalls nicht verwerten können. In der 75. Minute dann das erlösende 3:1 durch Benedikt Seeber, der ebenfalls das erste Tor in der ersten Kampfmannschaft erzielen konnte. Obwohl es eine eher enge Partie war mit vielen Chancen auf beiden Seiten würde ich den Dreier für meine Mannschaft aber trotzdem als verdient ansehen.“

Ebbs untermauert mit Sieg gegen Volders Tabellenplatz zwei

Über 600 Zuschauer und Fans sehen in der Glonner Arena Ebbs in der 42. Minute das Goldtor von Florian Kitzbichler im Spitzenspiel gegen Volders. Damit bleibt das Aufsteigertrio St. Johann, Ebbs und Volders weiter an der Tabellenspitze. Kitzbühel ist allerdings durch das 2:0 gegen Kundl bis auf einen Punkt an Volders herangekommen. Auch die WSG Tirol Juniors machen mit dem 3:0 gegen den Innsbrucker AC Boden gut. In der kommenden Runde spielt St. Johann in Wörgl, Ebbs in Kundl und Volders empfängt Fügen. Der Schlager sicherlich die richtungsweisende Partie am 30. September 2023 zwischen Kitzbühel und Kematen.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.