Wörgl überrascht gegen St. Johann – Ebbs erobert mit Sieg in Kundl Tabellenführung

Viel Frust gab es für Tabellenführer SK St. Johann in der 12. Runde der Regionalliga Tirol beim SV Wörgl. Nur ein 1:1, aber St. Johann urgiert zwei nicht gegebene Strafstöße. Wörgl hat aber durchaus überrascht und St. Johann einen starken Fight geliefert. Durch das Remis von St. Johann konnte der SK Blitzschutz Pfister Ebbs mit einem 2:0 beim SC Holz Pfeifer Kundl die Tabellenführung erobern. Die Verfolger Volders und Kitzbühel spielen jeweils 1:1. Kitzbühel zu Hause gegen Kematen und Volders ebenfalls zu Hause gegen Fügen. Die WSG Tirol Juniors können deswegen am Sonntag, dem 1. Oktober 2023, um 16 Uhr mit einem Sieg in Telfs der Tabellenspitze näher kommen.

Wörgl hält mit St. Johann mit – Trainer von St. Johann urgiert zwei Strafstöße!

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SV Wörgl: „Unser Team hatte nach der schmerzlichen Niederlage in Kematen eine anstrengende Trainingswoche hinter sich. Die Mannen um Kekez präsentierten sich gegen den Tabellenführer aus St. Johann von ihrer „besseren“ Seite und fügten den Tabellenführer aus St. Johann beinahe eine Niederlage zu. Die schnelle Führung durch Gündogdu gab uns zusätzlichen Auftrieb, sodass wir bis zur Pause ohne weiteres noch einen zweiten Treffer erzielen hätte können. Die Halbzeitführung war absolut verdient.

Im zweiten Abschnitt wurden die Gäste offensiver, ohne vorerst aber zwingend zu werden. Auch in dieser Phase konnten wir mit unseren schnellen Angriffen immer wieder gefährlich werden, das 2:0 wollte aber nicht gelingen. Der Ausgleichstreffer durch Pauli war dann doch der verdiente Lohn der immer stärker aufkommenden Gäste. Am Ende eine gerechte Punkteteilung. Die Mannschaft um ihren Trainer Ramsbacher bestätigte mit ihrer Leistung den Spitzenplatz in der Regionalliga-Tirol!“

Dino Bevab, Trainer SV Wörgl: „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Schon in 4. Minute fiel das 1-0 für uns. Ein Ball in die Tiefe von Vujanovic für Engincan Gündogdu, dieser hat seine Schnelligkeit genutzt und auch eine nicht so gute Reaktion von einem Abwehrspieler. Im 1:1-Duell mit Goalie gelingt ihm das 1:0 für Wörgl. Erste Halbzeit waren wir dominant puncto Ballbesitz. Es gab noch eine weitere Chance – im 1:1 Duell aber leider verschossen. Hinten haben wir wenig zugelassen.

In der zweiten Halbzeit ist St. Johann höher gestanden, wir könnten nicht unser Spiel entfalten. Wir hatten eine gute Möglichkeit zum 2:0, leider am Tor vorbei. In den letzten dreißig Minuten war St. Johann sehr offensiv - gefährliche Situationen in unserem 16er. In der 77. Minute das 1:1 durch Christian Pauli! Ein guter Angriff vom Gegner und Pauli trifft aus zehn Metern ins lange Eck.

Zum Schluss je eine gute Möglichkeit für beide Teams, aber es bleibt beim 1:1.

Ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften, wir waren besser in der ersten Halbzeit, St. Johann in der zweiten Hälfte. Unentschieden war in Ordnung für beide Mannschaften. Es freut mich für meine Mannschaft, dass wir unser Potenzial gezeigt haben, auch mit dem Tabellenführer mithalten zu können!“

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Das 0:1 ein individueller Fehler, ansonsten eine ausgeglichene erste Hälfte. In der zweiten Hälfte waren wir klar überlegen, der Ausgleich absolut verdient. Allerdings wurden uns zwei aus meiner Sicht ganz klare Strafstöße vorenthalten. Ich hoffe, dass auch Schiedsrichter wie wir eine Spielanalyse machen, dann müssen sie diese bedien krassen Fehlentscheidungen eigentlich bemerken. Für uns ganz bitter!“

Ungefährdeter Dreier von Ebbs in Kundl

Markus Holzer, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs: „Ein aus meiner Sicht souveräner Auswärtserfolg. Wir waren die bessere Mannschaft, haben kaum Möglichkeiten der Heimelf zugelassen. Der Dreier war eigentlich nie gefährdet. Das 1:0 in der 29. Minute durch Tobias Freisinger, das 2:0 in der 52. Minute durch Marcel Schmid. Wir haben uns vorgenommen, unsere bisherigen Ergebnisse zu bestätigen und das haben die Jungs heute überzeugend und supergemacht!“

