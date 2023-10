Kitzbühel hält mit Sieg in Fügen Anschluss auf die Tabellenspitze – Innsbrucker AC gelingt Dreier gegen Telfs

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 01:17

In der 13. Runde der Regionalliga Tirol konnte Ebbs die Tabellenführung mit einem 1:1 gegen Kematen verteidigen. Die großen Sieger in der oberen Hälfte der Tabelle aber Volders mit einem 2:1 in St. Johann und Völs mit einem 4:0 in Kundl. Der FC Eurotours Kitzbühel hält mit einem 2:1 gegen Fügen Platz vier. In der unteren Hälfte der Tabelle gewinnt der Innsbrucker AC gegen Telfs mit 2:1. Damit hat sich doch ein Loch zwischen Platz sechs und sieben aufgetan, speziell wenn die WSG Tirol Juniors am Sonntag, dem 8.10.23 ab 10:30 Uhr einen Dreier gegen Wörgl holen können.

Fügen macht Partie gegen Kitzbühel im Finish nach 0:2 wieder heiß!

Paul Schneeberger, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „In Summe haben wir absolut verdient gewonnen, bis zur 88. Minute waren wir die spielbestimmende Mannschaft. Wir haben gut gepresst und konnten in der 20. Minute nach einer Flanke und einem Treffer von Andreas Wörndl ins Kreuzeck in Führung gehen. Das hat zusätzlich Ruhe ins Spiel gebracht, allerdings hatte auch Fügen in Hälfte eins zwei gute Möglichkeiten. Knapp nach Wiederanpfiff nach einem schönen Angriff über links das 2:0 durch Jakub Vodilka. Wir waren in Folge die bessere Elf, das 3:0 ist uns aber nicht gelungen. In der 89. Minute ein wirklich sehenswerter Treffer von Alexander Gründler für Fügen zum 1:2. Eine hektische Schlussphase mit einigen Freistößen für die Heimelf aber wir konnten den Dreier über die Ziellinie bringen. Am Ende ein absolut verdienter Sieg!“

Innsbrucker AC dreht 0:1 gegen Telfs

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „Telfs hat gut begonnen, unsere Mannschaft ziemlich nervös, da wegen Krankheit und Verletzungen einige Umstellungen notwendig waren. Aber in Folge haben wir uns erfangen und sind besser in das Spiel gekommen. In der 28. Minute allerdings ein billiges 0:1 – Telfs ging durch Julius Perstaller mit 1:0 in Führung. Sechs Minuten später konnten wir aber schon antworten und David Oberortner gelingt das 1:1. Super herausgespielt das 2:1 in der 43. Minute durch Tobias Raphael Schmidt und so gingen wir mit einer 2:1 Führung in die Pause. In Hälfte zwei hat uns unser Goalie den Dreier festgehalten. An und für sich gab es kaum mehr gefährliche Szenen, aber Telfs hätte durchaus der Ausgleich gelingen können, aber unser Goalie Oliver Jovanovic konnte sich auszeichnen. Aber der 70. Minute mussten wir nach einer zweiten Gelben Karte für Michael Simic mit einem Mann weniger auskommen. Fazit: Ein verdienter Erfolg für unsere Elf!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.