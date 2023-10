Völs verteidigt mit Sieg gegen den IAC Tabellenplatz sechs – Telfs und WSG Tirol Juniors teilen Punkte

Details Dienstag, 03. Oktober 2023 00:18

Zwölf Runden sind im Grunddurchgang der Regionalliga Tirol gespielt, zehn weitere folgen noch. Es ist Zeit anzuschauen, wie es rund um die Trennlinie zwischen oberen und unteren Play-off ausschaut. Telfs und Kematen haben nach Verlustpunkten siebzehn Zähler, allerdings muss man die Punkte erst machen. Orientiert man sich allein nur an den aktuellen Punktezahlen, liegen zwischen dem Völser SV auf Platz sechs und Telfs auf Platz sieben vier Punkte. Telfs konnte in Runde zwölf ein in letzter Sekunde ein 2:2 gegen die WSG Tirol Juniors retten. Der Völser SV macht einen extrem wichtigen Dreier mit 3:1 gegen den Innsbrucker AC. Am 7. und 8. Oktober 2023 geht es weiter. St. Johann gegen Volders der große Schlager, Tabellenführer Ebbs spielt in Kematen. Fügen muss wohl ein Dreier gegen Kitzbühel gelingen, um den Kontakt zu den Top-6 zu halten. Völs ist in Kundl sicherlich Favorit.

Innsbrucker AC mit guter Vorstellung in Völs

Robert Daniel Saxl, sportlicher Leiter Völser SV: „In der ersten Halbzeit ein anfängliches Abtasten beider Mannschaften. Mitte der ersten Halbzeit hatte der IAC ein Zeit lang mehr vom Spiel und es war auch Glück dabei, dass wir nicht in Rückstand gerieten. Freistoß des IAC an die Stange, zwei bis drei sehr gute Torchancen für die Gäste. Wir hatten auch ein bis zwei gute Chancen, aber nichts richtig Zwingendes. Dann Handspiel im IAC Strafraum und wir gingen durch Fuzzi Markt 1:0 in Führung.

Zweite Halbzeit wurde es etwas ruppiger, wobei der Schiedsrichter offensichtlich noch die gelben Unokarten vom Vorabend dabei hatte und diese recht einseitig und teils komplett unbegründet nur an Spieler von uns vergab. Kurz nach der Pause dann das 2:0 durch Lucas Peintner. Das Spiel war weiterhin offen und wir verteidigten konsequent und diszipliniert. Durch einen Traumpass auf Michael Simic das 2:1. Der IAC schmiss dann alles nach vorne und wollte unbedingt den Ausgleich erzielen.

Richtig zwingende Torchancen hatten dann beide Mannschaften keine mehr. In Minute 88 dann die Entscheidung abermals durch Fuzzi Markt. Mit einer überragenden Ballannahme und einem gekonnten Lupfer erzielte er das 3:1 und die Messe war gelesen.

Der Sieg geht aus meiner Sicht in Ordnung. Wir hatten teilweise das nötige Spielglück, verteidigten leidenschaftlich und auch unser Torhüter David Sukiasyan parierte einige Bälle glänzend. Was ich positiv erwähnen möchte, ist, dass noch einige IAC Spieler und Funktionäre dann gemeinsam mit uns auf unserem Oktoberfest das ein oder andere Bierchen tranken und man in angenehmer freundschaftlicher Atmosphäre den Abend ausklingen lassen konnte!“

Telfs gleicht gegen die WSG Tirol Juniors in der Nachspielzeit aus

Marcel Schreter, Trainer SV Telfs: „Ein etwas glückliches 2:2, Respekt vor der Wattener Mannschaft! Spielerisch war das heute von uns keine gute Leistung. Raphael Gschösser und Moritz Hupfauf von den Gästen waren die prägenden Spieler der Partie. Die Gäste waren eigentlich ziemlich überlegen. Wir konnten allerdings in der 11. Minute durch Matej Dretvic in Führung gehen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 1:1 durch Moritz Hupfauf. Renato Babic bringt die Gäste in der 74. Minute in Führung. Meine Mannschaft hat aber Herz und tolle Moral gezeigt und konnte in der Nachspielzeit durch Lukas Rohracher noch ausgleichen. So gesehen war der Ausgleich schon verdient, aber die Gäste waren heute schon die bessere Mannschaft!“

