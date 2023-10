Volders gewinnt Schlagerspiel in St. Johann – klarer Erfolg von Völs in Kundl

Details Montag, 09. Oktober 2023 01:59

Auf den ersten Blick hat sich nach der 13. Runde der Regionalliga Tirol zwischen dem oberen und unterem Play-off ein Respektabstand aufgetan. Völs hat als Nummer sechs nach einem 4:0 beim SC Holz Pfeifer Kundl sechs Punkte Vorsprung auf die Nummer sieben Kematen. Aber Fügen und Telfs haben ein Spiel weniger ausgetragen und wenn eine Mannschaft als Sieger vom Platz geht, sind es für Völs nur mehr vier Punkte Puffer auf das untere Play-off. Ganz oben feierte der FC Raika Völders einen extrem wichtigen Dreier im Spitzenspiel beim SK St. Johann. Leader Ebbs kam hingegen nur zu einem 1:1 in Kematen. Ebbs führt nun zwei Punkte vor Volders und St. Johann und drei Punkte vor Kitzbühel. Aber auch die WSG Tirol Juniors haben mit einem 7:0 gegen Wörgl klar aufgezeigt und liegen nun mit vier Punkten Rückstand auf Leader Ebbs auf Tabellenplatz fünf.

Völs verschafft sich mit Sieg in Kundl Luft zum unteren Play-Off

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Eine Spielanalyse ist nach einem 0:4 natürlich nicht einfach. Im Prinzip hat Kundl gegen Völs eine Stunde lang gut gespielt, nur wurden halt die besten Möglichkeiten nicht genutzt. Völs ging knapp vor der Halbzeit durch eine feine Einzelleistung von Johannes Kinzner in Führung. Nach dem Wechsel blieb die Partie offen, bis nach knapp einer Stunde ein harmloser Schuss aus rund dreißig Metern den Weg ins Kundler Tor fand. Ab diesem Zeitpunkt waren die Völser Herr im Kundler Stadion und fügten dem SCK die nächste Heimpleite zu. Kundl kann die vielen Ausfälle zurzeit einfach nicht kompensieren. Dazu kommt noch, das einige Leistungsträger außer Form sind.“

Alexander Pfurtscheller, Trainer Völser SV: „Eine ganz klare spielerische Feldüberlegenheit für unsere Mannschaft. Bereits in der zweiten Minute ein Stangenschuss von Andreas Probst. Allerdings haben wir in Folge Nachdruck vermissen lassen. Zwei sehr gute Möglichkeiten der Heimelf, eine davon wehrt unser Goalie mit einer tollen Parade ab. Die Führung in der letzten Spielminute der ersten Hälfte nach einem tollen Zuspiel von Andreas Probst auf Johannes Kinzner und Johannes trifft zum 1:0. In Hälfte zwei hatten wir die Zügel fest in der Hand. Ein toller Weitschuss von Johannes Kinzner in der 57. Minute zum 2:0, das war die Vorentscheidung. Aber Kundl mit toller Moral, sie geben nicht auf und sind durch Standards gefährlich. Mit dem 3:0 in der 73. Minute durch Lucas Peintner ist das Spiel aber entschieden. Christoph Markt kann in der vorletzten Minute noch zum 4:0 treffen!“

Richtig geiles Spitzenspiel zwischen St. Johann und Volders

Michael Streiter, Trainer FC Raika Volders: „Die erste Möglichkeit auf einen Treffer hatte die Heimelf. Dann hatten wir mit zwei Stangentreffer richtig Pech. Ein tolles Spiel mit großer Intensität. Torlos geht es in die Pause, aber eine richtig geile Partie. Das 1:0 in der 53. Minute für unsere Mannschaft durch Matteo Braconi wunderschön herausgespielt. Auch das 2:0 in der 66. Minute durch Matteo nach einer gelungenen Kombination. In der 79. Minute eine Granate von Christian Pauli ins Kreuzeck zum 1:2 aus der Sicht von St. Johann. In Summe aus meiner Sicht aber ein verdienter Erfolg für unsere Mannschaft in St. Johann!“

