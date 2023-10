Volders mit Dreier gegen WSG Tirol Juniors neuer Tabellenführer und rassiges Derby zwischen Kitzbühel und St. Johann

Details Montag, 16. Oktober 2023 02:16

Überraschung in der 14. Runde der Regionalliga Tirol. Leader Ebbs muss sich zu Hause Fügen mit 1:0 geschlagen geben. Deswegen bleibt der FC Raika Volders auch nach den Spielen vom Sonntag auf Tabellenplatz eins. Ein überzeugendes 2:0 gegen die WSG Tirol Juniors bringt die Tabellenführung. Ein mitreißendes Derby vor über 800 Zuschauern und Fans liefern sich der FC Eurotours Kitzbühel und der SK St. Johann. Mit dem 2:2 am Ende bleiben beide in Schlagdistanz zum neuen Leader Volders. Fügen und Telfs (sensationelles 5:0 gegen Völs) halten den Kontakt zum oberen Play-Off. Kematen tut ein 3:3 gegen Kundl nach 3:0 Führung in dieser Richtung ganz besonders weh. Auf Platz sechs (Völs) fehlen Kematen nun fünf Punkte.

Kitzbühel gegen SK St. Johann in der Analyse

Paul Schneeberger, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „Das Spiel hat gehalten, was man sich von diesem Spitzenduell versprochen hat. Zum Glück blieb der angesagte Regen aus und es entwickelte sich ein rasanter Schlagabtausch. St. Johann ging durch einen Tausendguldenschuss in der 13. Minute durch Andreas Lovrec in Führung. Acht Minuten später ist uns der Ausgleich durch David Spak per Elfer gelungen. Nur fünf Minuten später Strafstoß für unsere Mannschaft und das 2:1, Kitzbühel gleicht in Minute 38 durch Wowo Sagno aus. 2:2 zur Pause und eine gefühlt ruhigere zweite Halbzeit. Gefühlt auch Vorteile für meine Mannschaft und in der 75. Minute der Matchball von Christoph Notdurfter, den wir leider nicht verwerten können. Die letzten Minuten von beiden Mannschaften eher verhalten. Eine tolle Zuschauerkulisse von über 800 Fans hat ein aus meiner Sicht gerechtes Remis gesehen!“

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Eine Superpartie in der ersten Hälfte, absolute Werbung für die Liga und den Fußball ganz generell. Hohes Tempo und vier Treffer in Hälfte eins. In Hälfte zwei mussten aber beide Mannschaften dem Tempo Tribut zollen. Ich denke, beide Mannschaften können mit dem Punkt zufrieden sein. In der ersten Hälfte waren wir dem Sieg näher, in der zweiten Hälfte die Heimelf!

Alois Neumayr: „Das große Derby im Bezirk Kitzbühel, Kitzbühel gegen St. Johann, das sich keiner entgehen lassen wollte. Gute Stimmung, viele Zuseher und eine starke erste Halbzeit! Von Anfang an eine temporeiche Partie, keiner schenkt sich was, jeder kann nach den ersten Minuten die Führung wittern, dennoch geht St. Johann in Minute dreizehn mit einem sehenswerten Treffer durch Andreas Lovrec in Führung! Knappe acht Minuten später der Elfmeter für Kitzbühel, der verhängt wird, nachdem Benedikt Seeber mit der Hand nachgeholfen hat. Den Elfmeter macht David Spak eiskalt. Nicht mal vier Minuten später gibt es den Elfmeter auf der anderen Seite, Wowo Sagno mit dem Foulspiel im 16er und Maximilian Seeber mit der erneuten Führung! Wowo Sagno kann noch vor der Halbzeit ausgleichen. In Halbzeit zwei gab es viele Möglichkeiten für beide Mannschaften, um in Führung zu gehen. Aber kein weiterer Treffer und so trennte man sich mit einem 2:2 vor Traumkulisse!“

Nach 2:0 gegen die WSG Tirol Juniors Volders in 24 Heimspielen ungeschlagen!

Michael Streiter, Trainer FC Raika Volders: „Ein absolut verdienter Sieg für meine Mannschaft. Wir haben den Gästen nur eine Halbchance zugelassen. Absolut mega, wie wir zu Hause auftreten, seit vierundzwanzig Spielen ungeschlagen! Ein Doppelschlag hat diese Partie ergebnismäßig entschieden. In der 70. Minute ein guter Angriff über die Seite, Stanglpass und das 1:0 durch Yusuf Özüyer. Kurz darauf eine tolle Einzelaktion und das 2:0 durch Gorgy Ayckbourne.“

