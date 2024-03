Völs gegen Kematen nichts für schwache Nerven – Kitzbühel bezwingt nach enger Partie Wörgl

Details Samstag, 23. März 2024 22:47

Mit Hochspannung erwartet wurde der Start in das große Finale des Grunddurchganges der Regionalliga Tirol. In Runde neunzehn stand der Völser SV gegen den SV Kematen durchaus unter Druck. Ein Dreier gegen den SV Kematen war wohl Pflicht um die Chance aber auf das obere Play-off zu wahren. In einem wendungsreichen Thriller gelingt Völs am Ende ein 3:2 Erfolg. Der Tabellenletzte SV Wörgl forderte die Nummer drei der Liga, den FC Eurotours Kitzbühel voll. Kitzbühel gewann am Ende mit 4:2.

Thriller mit unerwarteten Wendungen zwischen Völs und Kematen

Alexander Pfurtscheller, Trainer Völser SV: „Kein Treffer in der ersten Halbzeit. Kematen präsentierte sich extrem angriffslustig und hat uns durchaus Probleme bereitet. Gute Möglichkeiten aus Standardsituationen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann wesentlich stärker. Die Führung in der 59. Minute durch Christoph Markt absolut nicht unverdient. Postwendend aber zwei bittere Nachlässigkeiten. Kematen dreht durch Treffer von Matteo Peternell und Sam Abfalterer binnen Minuten das Spiel und führt 2:1. Einmal lässt der Goalie den Ball fallen, der zweite Gegentreffer nach einer Ecke. Mit der Brechstange schaffen wir dann das 2:2 in der 88. Minute durch Christoph Markt. Wären eigentlich schon froh über den Punkt gewesen, aber dann noch der Luckypunch durch Nino Pairst zum 3:2 Erfolg. Der Sieg sicherlich glücklich, aber die Mannschaft hat Moral gezeigt und hat nicht aufgegeben und das macht mich besonders stolz!“

Junges Team von Wörgl fordert Kitzbühel voll!

Dino Bevab, Trainer SV Wörgl: „In den ersten zehn Minuten sind wir nicht gut ins Spiel gekommen. Zwei schnelle Tore von Kitzbuhel durch Matteo Kogler und Kevin D'Almeida Kouevi nach Fehlern von meinen Jungs. Dann hatten wir viel Ballbesitz, waren aber nicht so gefährlich für den Gegner. Zwei- bis dreimal gut gespielt im 16er, aber Goalie von Kitzbühel war am Posten.

In der zweiten Halbzeit haben wir mehr gedrückt, viel Ballbesitz und Tor durch Aleksandar Skrbo zum 2:1 in der 56. Minute. Dann waren wir die bessere Mannschaft mit ein oder zwei guten Möglichkeiten, aber wir haben nicht gut genug im 16er reagiert. 3:1 für Kitzbühel nach einer guten Flanke und Kopfball von Andreas Wörndl in der 73. Minute. Meine Jungs haben weiter versucht, mit Offensivspiel was zu machen und durch eine gute Aktion von Patrick Deutsch stand es in der 78. Minute nur mehr 3:2 – das Spiel war wieder offen. In den letzten zehn Minuten haben wir alles nach vorne geworfen und in Nachspielzeit durch eine Soloaktion von Kevin D'Almeida Kouevi das 4:2 kassiert.

Gute Leistung von meiner jungen Mannschaft! Bis zur 90. Minute gekämpft und alles gegeben. Viele kranke und verletzte Spieler. Sieben Spieler insgesamt waren heute nicht dabei und wir schauen weiter auf die nächste Runde. Gratuliere Kitzbühel zum Sieg und alles Gute für die weitere Saison!“

