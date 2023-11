Kematen holt Dreier gegen den IAC und die Lage der Liga vor der Winterpause

Details Dienstag, 14. November 2023 00:38

Der Vorhang in der Regionalliga Tirol ist im Herbst 2023 gefallen. Achtzehn Runden im Grunddurchgang sind gespielt, die restlichen vier Runden werden vom 22. März 2024 bis 124. April 2024 gespielt. Der SV Kematen hat zwar im letzten Spiel 2023 mit einem 1:0 gegen den Innsbrucker AC die Chance auf das obere Play-off wahren können, aber es fehlen immerhin schon sechs Punkte auf Platz sechs. Da müsste ein tolles Finish gelingen und zumindest eine Mannschaft der aktuellen Top-6 müsste schwächeln.

Kematen gegen IAC – ein Spiel wie das Wetter!

Samuel Glatz, Trainer SV Kematen: „Wir haben uns heute so präsentiert wie das Wetter. In der ersten Halbzeit ist wenig gelungen, kaum spielerische Elemente, kaum Möglichkeiten und eine Nullnummer zur Pause. In der zweiten Halbzeit haben wir dann aber ein wenig die Initiative und das Spiel in unsere Hand genommen. Nach einem Eckball in der 53. Minute ist Sam Abfalterer irgendwie an den Ball gekommen und hat eingesetzt. Maximilian Plattner hatte dann noch zwei Möglichkeiten. Kein gutes Spiel, aber mit den drei Punkten und dem 1:0 Sieg müssen wir natürlich zufrieden sein. Spielerisch hätte ich mit mehr erwartet!

Die Lage der Liga vor der Winterpause

Vier Spiele sind im Grunddurchgang noch zu absolvieren und dann wird das Teilnehmerfeld wie gewohnt in der Mitte in ein oberes und unteres Play-off geteilt. Auf Platz sieben aktuell Völs und der Vorsprung auf Völs ist damit auch der wichtigste Gradmesser, wie die Chancen der einzelnen Mannschaften auf die Top-5 stehen.

Sehr nahe 100 Prozent kann man sie für Volders beziffern, zwölf Punkte Vorsprung auf Völs. 95% die Chance auf die Top-6 für St. Johann mit zehn Punkten Puffer. 90% für Kitzbühel mit acht Punkten Puffer. Ebbs hat fünf Punkte Vorsprung auf Völs, die Chance auf die Top-6 wohl größer als 50%. Einen Punkt weniger als Ebbs haben die WSG Tirol Juniors am Konto. Vier Punkte Puffer bei noch zwölf Punkten, die noch gemacht werden können, wird dann schon eher knapp. Fügen, Völs und Telfs trennen vier Punkte. Wer in die Top-6 will muss im März 2024 mächtig aufdrehen. Kematen fehlen sechs Punkte auf Platz sechs, das wird extrem schwierig. Der Innsbrucker AC, Kundl und Wörgl müssen sicherlich für das untere Play-off planen und versuchen, dort den Klassenerhalt zu sichern. 2024/25 wird wohl mit Sicherheit Wacker Innsbruck in der Liga mit dabei sein und damit werden sich die Tiroler Fußballfeste von der Tirol Liga in die Regionalliga Tirol verschieben.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.