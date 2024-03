Kundl bezwingt den Tabellenführer Volders – St. Johann unterliegt den WSG Tirol Juniors!

Details Montag, 25. März 2024 00:42

Bereits die erste der letzten vier Runden im Grunddurchgang der Regionalliga Tirol stellte die Fußballwelt der Liga abermals auf den Kopf. Die größte Sensation sicherlich der 2:1-Erfolg des SC Pfeifer Holz Kundl gegen den Tabellenführer FC Raika Volders. Volders hält trotzdem Position eins, Kitzbühel die neue Nummer zwei. Die WSG Tirol Juniors bezwingen im Spitzenspiel den SK St. Johann mit 2:1. Telfs bezwingt Ebbs mit 2:1 und wahrt die Chance auf das obere Play-off. Volders, Kitzbühel, St. Johann und die WSG Tirol Juniors sind wohl durch. Ebbs, Völs, Fügen und Telfs dürften sich die restlichen zwei Startplätze im oberen Play-off wohl ausmachen.

Kundl tankt Selbstvertrauen gegen Leader Volders

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Pfeifer Holz Kundl: „Der SC Pfeifer Holz Kundl feierte einen doch überraschenden, aber hochverdienten 2:1 Erfolg gegen den Tabellenführer aus Volders. Das Spiel begann aus Kundler Sicht allerdings unglücklich, denn bereits nach elf Minuten nutzte Matteo Braconi einen Patzer der Kundler Hintermannschaft zur frühen Führung aus. Aber die Heimischen reagierten anders als im Herbst und zeigten Zähne. Mit viel Einsatz und Kampf brachte sich Kundl zurück ins Spiel und zeigte auch spielerische Qualitäten. Der Lohn war der Ausgleich nach 34 Minuten durch Neuzugang Bojan Margic. Kurz vor dem Wechsel dann beinahe die Führung für Kundl, doch Benjamin Weidhofer scheiterte am Gästetormann Leon Schulte. Nach dem Wechsel ein ähnliches Bild. Der Tabellenführer kam kaum zur Geltung, Kundl stand kompakt und ging in der 63. Minute in Führung. Stefan Bergmeister setzte Dominik Haaser ideal am linken Flügel ein, dessen Flanke ließ Benjamin Weidhofer passieren, denn dahinter lauerte Bojan Margic, der den Ball zum 2:1 einschob. Riesenjubel unter den rund 250 Zuschauern, die trotz nasskaltem Wetter den Weg ins Stadion fanden. Volders versuchte dem Spiel noch eine Wende zu geben, aber die Truppe von Michael Streiter fand kein Mittel gegen großartig kämpfende Kundler, die den Sieg trocken nach Hause spielten. Pauschallob an das Team von Trainer Roger Kühmaier.“

Luckypunch der WSG Tirol Juniors in einem starken Spiel gegen St. Johann!

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Ein ausgeglichenes Spiel auf hohem Niveau, in dem eine Punkteteilung sicher gerecht gewesen wäre. Der Luckypunch glückte Wattens in der 94. Minute durch Daniel Siess. Wir haben uns heute selbst um den Lohn unserer Arbeit gebracht, aber ich bin mit der Gesamtleistung meines Teams nicht unzufrieden. Kompliment an beide Teams, die sich die lange Winterpause nicht anmerken ließen!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.