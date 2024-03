Innsbrucker AC überrennt SV Fügen!

Details Montag, 25. März 2024 22:21

SV Fügen blieb in der Regionalliga Tirol in Runde neunzehn gegen den Innsbrucker AC chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch IAC wusste zu überraschen. Fügen ist damit aus den Top-6 auf Tabellenplatz sieben zurückgefallen, wäre als drei Runden vor Schluss des Grunddurchganges nicht mehr im oberen Play-off der Liga zu finden.

Im Hinspiel war kein Sieger ermittelt worden. Damals hatten sich die Mannschaften mit 3:3 getrennt.

In der 23. Minute ging Innsbrucker AC in Führung. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte der Gastgeber auf 2:0 (36.). In ruhiges Fahrwasser brachte Innsbrucker AC sich, indem man das 3:0 erzielte (39.). Nach dem souveränen Auftreten von IAC überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Innsbrucker AC für einen Treffer sorgte (94.). Letztlich feierte IAC gegen SV Fügen nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „Wir haben heute sehr druckvoll begonnen. Nach der 1:0 Führung haben wir weiter Gas gegeben. Das 3:0 ein absolutes Traumtor von Fabian Ponholzer aus 35 Metern Entfernung ins Kreuzeck. In Hälfte zwei sind wir etwas vom Gas gegangen. Auch unser Goalie stark, der seinen Kasten sauber hielt. In Summe eine ganz klare Sache für mein Team!“

Kurz vor dem Ende des Grunddurchganges rangiert Innsbrucker AC knapp im gesicherten Bereich. IAC verbuchte insgesamt fünf Siege, sechs Remis und acht Niederlagen.

SV Fügen findet sich in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang sieben. Acht Siege, drei Remis und acht Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Am kommenden Karsamstag trifft Innsbrucker AC auf SK St. Johann, SV Fügen spielt tags zuvor gegen Völser SV.

Regionalliga Tirol: Innsbrucker AC – SV Fügen, 4:0 (3:0)

94 Marc Tuertscher 4:0

39 Fabian Ponholzer 3:0

36 Tobias Raphael Schmidt 2:0

23 Ertugrul Yoesavel 1:0

Details

