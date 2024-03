Fügen gelingt goldener Dreier gegen Völs und Volders siegt in Kitzbühel!

Details Samstag, 30. März 2024 00:30

Nach den ersten Spielen der 20. Runde der Regionalliga Tirol wird die Sicht auf die Frage, welche Mannschaften im oberen Play-off spielen werden, schon wesentlich klarer. Volders mit einem 2:1-Sieg beim FC Eurotours Kitzbühel haben es ebenso fix geschafft wie Gegner Kitzbühel, die WSG Tirol Juniors mit einem 3:2-Erfolg gegen Kundl und der SK St. Johann. Der SV Fügen hat die Schnittpartie gegen den Völser SV mit 2:0 gewonnen und bleibt im Rennen ebenso wie Ebbs und Völs. Durch die Niederlage des SV Telfs in Kematen am Gründonnerstag wird es für Telfs ziemlich schwierig, doch noch in die Top-6 vorzustoßen. Ebbs kann mit einem Sieg am Karsamstag im Heimspiel gegen Wörgl den Sack Richtung Top-6 nahezu fix zumachen.

Der Wind spielt mit bei Fügen gegen Völs

Armin Knab, Co-Trainer SV Fügen: „In der ersten Halbzeit ein Duell auf Augenhöhe. Der Wind allerdings ein großer Spielverderber, so waren doch einige Aktionen absolut dem Zufall überlassen. Man hatte das Gefühl, die Mannschaft, die einen Fehler macht, wird die Partie verlieren. Keine Tore zur Pause und die zweite Hälfte verlief ähnlich. Wir hatten dann Pech mit einem Lattenschuss von Lukas Fuchs. Glück hatten wir bei zwei bis drei Standards der Gäste, die sehr schwer zu verteidigen waren, da der Wind mitgespielt hat. Im Finish dann ein Gewaltschuss aus etwa 25 Metern durch Stephan Kuen zur 1:0-Führung genau ins Kreuzeck. In der Schlussminute ein guter Stanglpass und die Entscheidung zum 2:0 durch Stefan Hussl. Ein trotz der Umstände gutes Spiel beider Mannschaften auf Augenhöhe geführt, aber der Dreier für unser Team auch nicht unverdient.“

Volders siegt in Kitzbühel

Paul Schneeberger, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „Ein unrunder Beginn für beide Mannschaften, in erster Linie ein vorsichtiges Abtasten. Nach dreiundzwanzig Minuten ein Slapstick-Treffer für Volders durch Jakob Triendl über den Tormann nach einem weiten Ball – eher glücklich. In Folge aus meiner Sicht zwei knifflige Situationen im Strafraum von Volders, aber kein Pfiff. Wir hatten fünf bis sechs gute Möglichkeiten und das Spiel voll im Griff. Kurz vor Schluss das 1:1 durch ein Eigentor der Gäste. In der Nachspielzeit kurz vor dem Schlusspfiff ein aus meiner Sicht fragwürdiger Freistoß. Dass wir schlecht gestanden sind, geht auf unsere Kappe und das 2:1 für Volders durch Manuel Egger. Gratuliere Volders zum Sieg – aus wenig sehr viel gemacht!“

Michael Streiter, Trainer FC Raika Volders: „Wir sind gut in das Spiel gestartet und in Führung gegangen. Aufgrund unserer vielen Ausfällen Kitzbühel optisch überlegen. Nach dem 1:1 ein Freistoß zum 2:1-Sieg. Ganz großes Pauschallob für meine Mannschaft, wir haben drei Stammspieler vorgeben müssen und dann in Kitzbühel, wo die Trauben sehr hoch hängen, drei Punkte zu holen, das ist sehr stark!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.