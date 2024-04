Schockmoment im Spiel zwischen Telfs und Fügen – Kematen siegt in Wörgl

Details Sonntag, 07. April 2024 20:06

Dramatische Minuten in der 82. Minute der Regionalliga Tirol Partie zwischen dem SV Telfs und dem SV Fügen. Servan Bingöllü von Fügen wird unglücklich vom Ellenbogen des Goalies getroffen und wegen der starken Blutung wird sofort ein Rettungseinsatz gestartet. Servan wird in das Krankenhaus gebracht und zum Glück konnte Co-Trainer Armin Knab gegenüber ligaportal.at bereits Entwarnung geben. Nach Versorgung im Krankenhaus konnte Servan schon wieder in häusliche Pflege entlassen werden. Die Redaktion wünscht baldige vollständige Genesung! Kematen siegt in Wörgl mit 4:1. Da Völs das Heimspiel gegen den SK St. Johann mit 1:5 verliert und Ebbs in Volders 2.1 gewinnt, steht das obere Play-off mit St. Johann, Volders, Kitzbühel, den WSG Tirol Juniors, Ebbs und Fügen vor der letzten Partie des Grunddurchganges bereits fest.

Doppelpack für Lukas Fuchs für Fügen in Telfs!

Armin Knab. Co-Trainer SV Fügen: „Leider muss man sagen, dass die gesamte Partie doch auf relativ bescheidenen Niveau gelaufen ist. Im Prinzip ausgeglichen, viele weite Bälle und Chancen auf beiden Seiten in der ersten Hälfte. In der 42. Minute konnten wir durch Lukas Fuchs in Führung gehen. Der Ausgleich in der 54. Minute etwas glücklich. Schuss von Matej Dretvic, der Ball rollt unter unserem Goalie ins Tor. Aber wir können sofort antworten, das ist sicherlich die Schlüsselszene in dieser Partie. In der 58. Minute das 2:1 – abermals Lukas Fuchs. In der 82. Minute ein Schockmoment am Platz. Servan Bingöllü wird vom Ellbogen des Goalies getroffen und blutet extrem stark. Mit der Rettung wird er in das Krankenhaus gebracht und ich kann Gott sei Dank Entwarnung geben. Nach dem Versorgen der Wunde konnte er wieder das Krankenhaus verlassen. Das ist sicherlich die wichtigste Nachricht des Tages. Wir haben dann mit Müh und Not das 2:1 über die Runden gebracht!“

Verdienter Erfolg von Kematen in Wörgl

Dino Bevab, Trainer SV Wörgl: „Leider sind wir sehr schlecht ins Spiel gekommen. In der 6. Minute Ecke für Kematen und das 0:1 durch Fabio Wurzer. Danach ein paar gute Aktionen von beiden Seiten und ein paar Minuten vor Halbzeit das 0:2 durch David Bucher nach einer Flanke. Zweite Halbzeit waren wir offensiver, zwei bis drei gute Möglichkeiten. Einmal Latte und in der 67. Minute das 1:2 durch Julian Schulnig! Super Freistoß. In der nächsten Minute noch eine gute Situation für uns, aber kein Tor. Dann ein Konter von Matteo Peternell mit Pass zur Mitte, wo Maximilian Plattner ganz frei ist – 3.1 für Kematen. Das 4:1 in der letzten Minute nach einem Konter, wobei alle meine Spieler in der gegnerischen Hälfte waren. Abermals trifft Maximilian Plattner. Ein verdienter Sieg von Kematen, Sie waren in diesem Spiel einfach besser. Meine Mannschaft hat nicht das Niveau der letzten beiden Spielen zeigen können!“

