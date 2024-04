WSG Tirol Juniors halten mit Sieg gegen Kundl Kontakt zur Tabellenspitze!

Details Montag, 01. April 2024 19:32

Nicht arm an Überraschungsmannschaften ist die laufende Saison der Regionalliga Tirol. Dazu gehören auch auf alle Fälle die WSG Tirol Juniors, die mit einem 3:2 Erfolg gegen den SC Pfeifer Holz Kundl weiter ganz oben an der Tabellenspitze mitmischen. Zwei Runden sind im Grunddurchgang noch zu spielen und Volders, SK St. Johann, Kitzbühel und die WSG Tirol Juniors haben ihre Tickets für das obere Play-off bereits fix.

Verdienter Erfolg der WSG Tirol Juniors

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Pfeifer Holz Kundl: „Der SC Pfeifer Holz Kundl unterliegt den WSG Amateuren mit 2:3. Der Sieg der Amateure geht in Ordnung, über das gesamte Spiel gesehen waren sie die bessere Mannschaft und hatten auch mehr Torchancen. Nur nach dem Anschlusstreffer von Benjamin Weidhofer schien es so, als könnte Kundl doch etwas Zählbares aus dem Gernot Langes Stadion mitnehmen. Doch die Amateure nutzten eine Unachtsamkeit in der Kundler Hintermannschaft zum vorentscheidendem 3: 1 aus. Der SCK konnte in der Schlussphase nur mehr zum 3:2 verkürzen.“

So stehen die Aktien für das obere Play-off!

Ebbs spielt in der kommenden Runde in Volders und zum Abschluss des Grunddurchganges zu Hause gegen Kitzbühel. Eine sehr schwierige Auslosung. Fügen trifft auswärts auf Telfs und zu Hause auf Wörgl. Völs trifft zu Hause auf St. Johann und die WSG Tirol Juniors. Telfs trifft zu Hause auf Fügen und auswärts auf St. Johann. Fügen damit wohl mit sehr guten Karten für die Top-6. Ebbs hat drei Punkte Vorsprung auf Völs und eine ähnlich schwierige Auslosung. Die Redaktion von ligaportal.at Tirol lehnt sich aus dem Fenster und vermutet dass es neben Volders, ST. Johann, Kitzbühel und den Tirol Juniors wohl Ebbs und Fügen schaffen werden im oberen Play-off anzutreten.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.