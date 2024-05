Kitzbühel gegen Ebbs und Volders gegen Fügen in der Traineranalyse

Details Montag, 06. Mai 2024 22:28

Heftiger Rückschlag für den SK St. Johann in der dritten Runde des oberen Play-off der Regionalliga Tirol. Bei den WSG Tirol Juniors setzt es eine 0:7-Schappe. Perfekt läuft es beim FC Eurotours Kitzbühel. Knappe Erfolge – auch gegen den SK Freisinger Ebbs gab es einen 1:0-Erfolg. Auch der FC Raika Volders setzt sich knapp mit 1:0 gegen den SV Fügen durch. Kitzbühel führt nun vier Punkte vor den WSG Tirol Juniors und fünf Zähler vor St. Johann. Den großen Schlager gibt es in der kommenden Runde am 12. Mai 2024 um 10:30 Uhr. Die WSG Tirol Juniors empfangen den FC Eurotours Kitzbühel. Die Juniors können es mit einem Sieg wieder sehr spannend machen, Kitzbühel kann mit einem Sieg die Tür zum Titel weit aufstoßen!

Kitzbühel gewinnt Spiel auf des Messers Schneide gegen Ebbs

Paul Schneeberger, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „In der ersten Halbzeit waren wir sicherlich spielbestimmend. Zwei bis drei ganz dicke Möglichkeiten. Ein Freistoß von Matteo Kogler und ein Nachschuss von Sebastian Bachler. In Hälfte zwei war dann nicht mehr so viel los. Man hat schon gemerkt, dass Ebbs das Cupspiel am Mittwoch absolviert hat. In der 62. Minute Gott sei dank die Führung für uns nach einem Angriff über die Seite, Pass in die Mitte und Andreas Wörndl schließt ins lange Eck ab. In Folge ein heftiger Schlagabtausch, Ebbs vergibt die Chance auf den Ausgleich. Wir haben eine Doppelchance durch Kogler und Wörndl – der ball geht nur an die Latte. Wir hatten die besseren Chancen in diesem Spiel – ich würde sagen Verhältnis 5:2. Aber trotzdem war es ein Spiel auf des Messers Schneide!“

Kapitän köpfelt Volders nach langer Verletzungspause gegen Fügen zum Sieg!

Josef Geisler, Co-Trainer FC Raika Volders: „Man hat natürlich bei unserer Mannschaft das absolvierte Cupspiel ganz klar gemerkt. Das Spiel selbst hatte nur wenige konkrete Tormöglichkeiten aufgezeigt. Die beiden Mannschaften haben sich gegenseitig neutralisiert. Bei unserem Team fehlen sehr viele Stammspieler, wir müssen angesichts dessen sehr zufrieden sein, wie es aktuell läuft. Ganz besonders erfreulich, dass unser Kapitän Dominic Hochmuth, der sechs Wochen verletzt war, in der 60. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg per Kopf erzielt hat!“

