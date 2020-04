Coach von Natters: „Nach einer gespielten Halbsaison abzurechnen wäre unseriös!“

Details Sonntag, 12. April 2020 18:57

Ostersonntag 2020 - am 12. April 2020 sind in Österreich durchaus erste positive Auswirkungen von vier Wochen Shutdown wegen der Corona Pandemie zu erkennen. Aus der Sicht der Bundesregierung beginnt aber nach Ostern der noch wesentlich schwierigere Teil – das kontrollierte Hochfahren von Handel und Wirtschaft. Seriöse Prognosen wie und wann das Hochfahren im Fußball ausschauen wird,kann man immer noch nicht geben. Fix ist allerdings, dass man in Unterhaus frühestens im Herbst wieder starten wird – höchstwahrscheinlich mit einer Wiederholung der abgebrochenen Meisterschaft. In der tipico Bundesliga und HPYBET 2. Liga soll es Geisterspiele geben. Wirtschaftlich und sportlich steht da zu viel am Spiel. Der Trainer des FC Koch Türen Natters (Tirol Liga), Alexander Pfurtscheller, ist es aber Zeit ganz grundsätzlich im Amateurfußball umzudenken.

Es muss grundsätzlich ein Umdenken im Amateurfußball einkehren!

Alexander Pfurtscheller, Trainer FC Koch Türen Natters: „Zum Beginn möchte ich ganz klar zum Ausdruck bringen, dass sich unser Volk grundsätzlich konsequent an die Maßnahmen der Regierung hält. Ich gehe klar davon aus, dass die Meisterschaft annulliert wird. Nach einer Halbsaison abzurechnen oder andere Varianten wären wohl unseriös und unsportlich. Wann es soweit kommen sollte, dass wir Geisterspiele haben, kann man alles auf Eis legen. Im Amateurbereich keinesfalls umsetzbar und vertretbar, im Sinne aller Helfer und involvierten Personen. Aktuell können wir nur darauf hoffen, dass wir im Sommer angesichts der Entwicklung eine taugliche Vorbereitung aufnehmen können und im August die neue Saison starten.

Falls nicht würde ich meine A-Lizenz Ausbildung fortsetzen und meine Spieler würden sich bis ins Frühjahr weiter fit halten. Jeder Amateurverein darf nicht davon abhängig sein wann die Saison wieder Fahrt aufnimmt. Solidarität und Gemeinschaftsgefühl steht in dieser Zeit im Vordergrund.

Es muss ein Umdenken her! Einige Vereine, die finanziell stark aufgestellt sind oder waren, verfügen über keine Philosophie und Nachhaltigkeit im Unterbau, geschweige denn einer Spielidee. Jene Clubs werden sich nach der Krise ohnehin Gedanken machen müssen, ob Ihre absurden Wünsche im Amateurbereich noch gewährleistet werden können. Es gibt dort noch kaum kompetente Leute, die Anspruch und Realität richtig abwägen können. Tipico Bundesliga und die HYPET 2. Liga sollen die Saison im Sommer zu Ende spielen. Meister, Aufsteiger und Absteiger müssen ausnahmslos sportlich ermittelt werden.In diesem Sinne bleibts gesund und hoffentlich sehen wir uns bald wieder mit der schönsten Nebensache der Welt auf der Wies'n. Außerdem möchte ich mich an dieser Stelle bei allen freiwilligen Helfern und ehrenamtlichen Funktionären für Ihren unermüdlichen Einsatz herzlich bedanken. Solidarität, Gemeinschaftsgefühl und Gesundheit der Menschen muss an oberster Stelle stehen. Der Neustart der schönsten Nebensache muss gesundheitlich und gesellschaftlich verantwortet werden können!“

