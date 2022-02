Testspielupdate drittes Februarwochenende 2022

Details Montag, 21. Februar 2022 22:54

Der FC Kufstein spult ein gewaltiges Testspielprogramm herunter und hat drei Siege eingefahren – zweimal gegen den SV Kirchdorf und gegen Kirchbichl. Der FC Raika Kolass/Weer bezwingt Vomp mit 5:2 und die SPG Silz/Mötz gewinnt gegen Schönwies/Mils 6:1. Weitere Ergebnisse in unserem Überblick.

FC Kufstein – SV Kirchdorf 8:1 (3:1)

Aufgrund einer kurzfristigen Verhinderung des SV Walchsee erklärte sich der SV Kirchdorf bereit, das gestrige Testspiel gegen Kufstein zu bestreiten. Nach einer 3:0 Führung für Kufstein gelang Kirchdorf ein sehenswerter Anschlusstreffer zum 3:1 Pausenstand. Bei diesem Treffer sollte es allerdings für Kirchdorf bleiben, Endstand im 5. Testspiel des Fc Kufstein ein 8:1 Erfolg.

FC Kufstein – SV Kirchdorf 6:1 (3:1)

Zweites Vorbereitungsspiel des SV Kirchdorf am 15.2.2022 in Kufstein auf Kunstrasen gegen die Regionalliga Mannschaft.

Torschütze für Kirchdorf: Sebastian Almberger

SV Raika Kolsass/Weer – FC VW Picker Vomp 5:2 (3:0)

FC Kirchbichl – FC Kufstein 1:3 (1:2)

Analyse Kirchbichl: Gegen den FC Kufstein hält unsere ersatzgeschwächte Truppe mehr als gut dagegen. Wir können zuerst noch ausgleichen, schlussendlich setzt sich der Favorit aber doch durch.

Tor für den SVK: Christoph Hechenbichler (19.)

SVK: Mitterer M.; Madersbacher, Schönlechner F., Heim (62. Schwarz), Jung (68. Wieser D.); Peer, Stampfl; Hechenbichler, Mosser (72 Jumaa), Hechl; Martin (68. Mata)

Schönwies/Mils - SPG Silz/Mötz 1:6 (1:2)

Mit dem souveränen Tabellenführer der Tiroler Liga wartete gleich ein starker Gegner zum Auftakt ins Fußballjahr 2022. In der ersten Halbzeit konnte Schönwies/Mils dank eines taktisch disziplinierten und voll motivierten Auftritts auch mit einem schmalen Kader der SPG Silz/Mötz durchaus die Stirn bieten. Man konnte sogar durch einen Freistoß, welcher aus einem der gezielt gesetzten Nadelstöße in der Offensive resultierte, in Führung gehen. In der 2. Halbzeit konnte der Favorit aber auf zahlreiche frische Kräfte zurückgreifen, was Schönwies klar zu spüren bekam und so konnte sich die SPG Silz/Mötz somit am Ende auch klar durchsetzen.

Tore für Silz/Mötz: Ertugrul Yildirim, Clemens Walch (2), Sejdo Kolic, Samuel Krismer, Benjamin Kraft.

SK Pillerseetal – Leogang 1:2

Torschütze für Pillerseetal David Foidl

SK Pillerseetal – SV Wörgl 4:0

Torschützen Alex Bergmann (2), Hansi Eder. Flo Obwaller

SV Haiming – SPG Sölden 5:2

Tore für Haiming: Aaron Wallisch, Lukas Rohracher (3), Fabio Herz

Analyse SV Haiming: Wir konnten am vergangenen Freitag Abend unser zweites Testspiel gegen die SPG Sölden mit 5:2 gewinnen.

Trainer Marcel Schreter: „Trotz der Ausfälle von vierzehn Kaderspielern, war ich mit dem Auftreten und der Einstellung meiner stark dezimierten Mannschaft sehr zufrieden! Ich habe gleich vier U18 Spieler zum Spiel mitgenommen die mich alle vier sehr überrascht haben und eine sehr gute Leistung gezeigt haben. Ich bin froh, wenn die Ausfälle wieder langsam ins Training einsteigen können! Super Leistung Männer weiter so!“

FC Bruckhäusl – FC Alpbach 2:2

Torschütze Bruckhäusl: Sezgin Erol (2)

SC Ellmau – Kirchberg II 7:2

Die Saisonvorbereitung von Ellmau geht in die heiße Phase, am 18.2.2022 konnte Ellmau einen souveränen 7:2-Sieg im Testspiel gegen Kirchberg erreichen.

Torschützen für Ellmau: Markus Aufinger (4), Roman Berger (2), Christian Niederstrasser (1)

FC St. Leonhard - FC Raiba Paznaun (1:2) 1:5

Analyse St. Leonhard: Leider mussten man sich im ersten Testspiel am Ende mit 1:5 geschlagen geben. Die ersten siebzig Minuten konnte man gut mit dem Gebietsligisten mithalten und das 1:2 halten, ehe man in der Schlussphase noch drei Gegentore kassierte. Im Großen und Ganzen eine solide Leistung. Jetzt heißt es in den nächsten Wochen weiter hart zu arbeiten.

Oberndorf – Reith 4:1

Analyse Oberndorf: Erster sehr erfolgreicher Test gegen Reith auf Kunstrasen. Mit dabei zwei Nachwuchskicker, die ihre ersten Minuten in der Kampfmannschaft spielten. Bravo Jungs, ein toller Sieg mit Endstand 4:1.

Lechaschau – SC Sparkasse Imst II 0:5