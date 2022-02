Stand der Vorbereitung in Münster und Kirchbichl Mitte Februar 2022

Details Mittwoch, 16. Februar 2022 00:44

In etwas mehr als einem Monat, am 17. März 2022, startet die Tirol Liga in die Rückrunde. Beim SV Kirchbichl gab im Winter doch einige Kaderänderungen, beim Aufsteiger S&W Eloxal SC Münster gab es keine einzige Kaderänderung. Ein ganz besonderes Ereignis hat der SV Kirchbichl im Sommer 2022 zu bieten – alle interessierten Jungen und Mädchen können beim „Real Camp“ mitmachen - direkte Einblicke in den professionellen Fußballalltag werden von den „Königlichen aus Madrid“ geboten.

Zu- und Abgänge in der Winterübertrittszeit 2022?

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Insgesamt gab es vier Zügänge und fünf Abgänge bzw. ein Spieler der zum Bundesheer eingerückt ist."

Zugänge:

- Ahmad Juuma (SV Wörgl)

- David Martin (SV Kirchbichl II)

- Lukas Schönlechner (SV Kirchbichl II)

- Bastian Mosser (SV Kirchbichl II)

Abgänge:

- Ilario Amendola (Radfeld)

- Salih Cakinoglu (FC Kufstein)

- Engincan Gündogdu (FC Kufstein)

- Tunahan Keskin (SV Langkampfen)

- Philipp Erharter (wegen Bundesheer zu unserer KM II)

Wie verläuft die Vorbereitung auf den Frühling 2022?

Thomas Fleidl: „So wie bei den meisten Mannschaften ist die Covid-Situation natürlich Thema. Ein komplett reibungsloser Trainingsbetrieb ist dadurch nicht

möglich. Trotzdem muss ich sagen, dass die verfügbaren Spieler gut trainieren und alles daran setzen sich für die Rückrunde zu rüsten.“

Welche Testspiele wurden bereits absolviert und welche sind noch geplant?

Thomas Fleidl: „Stand heute wurden zwei Testspiele absolviert. weitere vier sind noch geplant.

SV Kirchbichl - FC Kitzbühel 2:4 (0:2)

SV Kirchbichl - Schwoich 2:0 (1:0)

Folgende Spiele finden noch statt:

SV Kirchbichl - FC Kufstein (Fr. 18.2.22 um 19.00 Uhr in Kirchbichl)

SV Kirchbichl - FC Bruckhäusl (Do. 24.2.22 um 19.30 Uhr in Kirchbichl)

FC Kramsach - SV Kirchbichl (Sa. 26.2.22 um 14.00 Uhr in Kramsach)

SV Kirchbichl - SV Wörgl (Fr. 4.3.22 um 19.00 Uhr in Kirchbichl)

Zudem wird am Samstag, dem 12.3.22 noch ein Teambuilding-Tag organisiert, bevor es dann am 19.3.22 auswärts in Zams wieder los geht.“

Neue Tribüne und Real-Camp

Thomas Fleidl: „Langsam aber sicher nimmt unsere neue Tribüne Formen an und wir freuen uns schon sehr auf das erste Heimspiel vor unserem neuen Schmuckstück. Mit Begeisterung fiebern wir auch schon auf unser "Real Camp" hin. Durch eine Kooperation zwischen dem SV Kirchbichl und den „Königlichen aus Madrid“ bekommen fußballbegeisterte Mädchen und Jungen im Rahmen eines fünftägigen Fußball Camps direkte Einblicke in den professionellen Fußballalltag. Interessierte Kinder und Jugendliche, vereinsunabhängig, können sich für das Fußball-Camp in Kirchbichl auf unserer Homepage anmelden. Das Camp geht vom 1.8. bis 5.8. 2022 über die Bühne.“

Gibt es verletzte Spieler und welche Nachwuchsspieler wurden in die erste Kampfmannschaft integriert?

Thomas Fleidl: „Leider sind wir vom Verletzungsteufel nicht ganz verschont geblieben. Neben dem langzeitverletzten Mario Payrleitner hat es auch unseren

Goalgetter Nico Jamnig (Seitenbandeinriss im Knie), unser Mittelfeldmotor Fabio Mitterer (dreifacher Bänderriss im Knöchel) und unsere Leihgabe vom FC Kramsach Marcel Munter (Bandscheibenvorfall) schwerwiegender erwischt. Alle befinden sich in der Reha bzw. im Aufbautraining. Wir hoffen natürlich, dass wir auf den ein oder anderen Spieler zu Saisonbeginn wieder zurückgreifen können. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Alle arbeiten sehr hart für ihr Comeback.Da wir doch einige Abgänge zu verzeichnen hatten, werden mit David

Martin (sammelte schon Praxis in der Akademie und im Ausland) sowie den beiden Eigenbauspielern Lukas Schönlechner und Bastian Mosser drei Spieler den Kader erweitern. Der Blick wird nach wie vor auf die Nachwuchsarbeit und die Arbeit mit unserer jungen Kampfmannschaft II gerichtet. Dort befinden sich sich einige Nachwuchshoffnungen, mit denen der SV Kirchbichl noch viel Freude haben wird.“

Neuigkeiten aus Münster

Wolfgang Rinner, Obmann S&W Eloxal SC Münster: „In der Winterübertrittszeit gab es keine Zu- und Abgänge! Die Vorbereitung läuft aufgrund der Schneeverhältnisse etwas holprig, aber in der kommenden Woche ist ein Trainingslager am Gardasee für beide Kampfmannschaften geplant. Bis dato gab es nur ein Testspiel gegen den FC Kufstein (RLO), das mit 2:8 (1:6) in Kufstein verloren ging. Die im Herbst verletzten Spieler sollten idealerweise zum Saisonauftakt alle zur Verfügung stehen. Daniel Kaiserer (16) und Daniel Brugger (16) von der KM II absolvieren die Vorbereitung bei der KM I.“