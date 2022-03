Rückrundenstart der Tirol Liga: Der Obmann des SC Kundl und der Coach der SPG Silz/Mötz im Interview

Details Freitag, 18. März 2022 12:41

Die SPG Silz/Mötz startet am 18.3.22 um 19:30 Uhr in Zirl in die Rückrunde der Tirol Liga, der SC Holz Pfeifer Kundl am 19.3. zuhause gegen den FC Volders. Der Coach der SPG, Helmut Kraft, hält puncto einer sehr schwierigen Vorbereitung aufgrund vieler Corona-Ausfälle den Ball sehr flach. Für den Obmann von Kundl, Reinhold Ebenbichler, ist das Ziel am Ende der Meisterschaft ein Platz unter den Top-5.

Coach der SPG Silz/Mötz: „Nur das Trainingslager verlief planmäßig!“

Helmut Kraft, Trainer SPG Silz/Mötz: „Die Vorbereitung bei Silz/Mötz war geprägt durch viele Ausfälle, die sich die gesamten Wochen durchgezogen haben.

Einzig die vier Tage Trainingslager am Gardasee konnten planmäßig durchgeführt werden. Das bedeutet natürlich für den Meisterschaftsstart, dass keiner genau weiß wo wir stehen. So fiel auch das letzte Testspiel gegen Umhausen aus, da zu viele Spieler nach dem Trainingslager an COVID erkrankt waren.

Kurzfristig ist es das Ziel, die ersten Runden so gut als möglich zu überstehen und so viele Punkte als möglich mitzunehmen. Langfristig wollen wir ein Wort um die Vergabe des Meistertitels mitreden. Als Favoriten sehe ich keine Mannschaft, wir haben ein ähnlich gute Ausgangslage wie Kematen, Mils oder auch der IAC.

Die Frage nach dem Meister in der Bundesliga ist überflüssig, Red Bull spielt in einer anderen Liga. Für die Europa Startplätze wird es ein Gedränge geben, wobei sich Austria, Rapid, Sturm und der WAC bis zum Schluss einen engen Kampf liefern werden. Im Abstiegs Play Off wird der LASK aller Voraussicht davonziehen können.

Die Regionalliga West in ihrer ursprünglichen Form wird wieder unter Attraktivitätsmangel leiden, wobei auch die jetzige Form der Regionalliga Tirol - für mich nicht nachvollziehbar - wenig Zuschauer angelockt hat.

Im Sommer wird in Silz/Mötz der neu gestaltete Hauptplatz samt neuem Kabinengebäude und Flutlichtanlage im Zuge der 50-Jahr-Feier des Bestehens der SPG Silz/Mötz eingeweiht werden.“

Kundl strebt einen Top-5 Platz an!

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Die Vorbereitung lief bisher ganz gut, den letzten Feinschliff holte sich die Mannschaft bei einem Trainingslager am Gardasee. Und im letzten Testspiel gab es noch einen Sieg gegen Stumm.

Verletzte Spieler gibt es zur Zeit keine, auch sonst ist alles fit. Hoffentlich bleibt das so. Ziel ist es einen Platz in den Top-5 zu belegen, der Favorit auf den Aufstieg ist die SPG Silz/Mötz.

In der Bundesliga führt kein Weg an den Bullen vorbei, der Kampf um die Europacupstartplätze ist sehr offen. Die Einführung der RLW ist sportlich die beste und einzig richtige Entscheidung.

Die Bestuhlung im Achenstadion ist neu und ab sofort werden alle Heimspiele des SC Kundl live im Internet gezeigt. Tolle Sache! Bleibt zu hoffen, dass sich die internationale Lage wieder beruhigt, und alle wieder zur Besinnung kommen. Gewalt ist und war nie die richtige Methode zu einer Konfliktlösung.“