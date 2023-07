Kaderbilanz von Münster und Oberperfuss

Details Donnerstag, 20. Juli 2023 01:42

Am zweiten Augustwochenende startet auch in der Tirol Liga die neue Saison 2023/24. Ungewohnt kleines Starterfeld mit nur vierzehn Mannschaften, aber ganz sicherlich wird es wieder ein ganz heißer Fight um Titel und Aufstieg. Der SC Münster analysiert die Situation vor dem Meisterschaftsstart – die Partie am 12.8.23 um 18 Uhr ein echter Kracher – ein Derby beim Aufsteiger SV Breitenbach. Auch der SV Weber Beton Oberperfuss tritt auswärts an – die Ankickzeit beim Aufsteiger SV Längenfeld ist allerdings noch nicht fixiert. Fix sind aber schon die Kaderänderungen in Münster und Oberperfuss.

Münster: Rückblick, Ausblick und Kaderzugänge

„Die Übertrittszeit endete am letzten Montag, die ersten Vorbereitungsspiele fanden bereits statt, die Auslosung steht und viele Spieltermine wurden schon angesetzt: Die dritte Saison in der HYPO Tirol Liga für den SC Münster kann kommen. Die Liga wurde von 16 auf 14 Mannschaften reduziert - daher der etwas spätere Saisonstart - und es wird zwei Aufsteiger und keinen Absteiger geben.

Los geht es am 5. August in der ersten Hauptrunde des Kerschdorfer Tirol Cups: Hier wird unser SC Münster zum Sieger der Vorrundenpartie entweder nach Aschau im Zillertal oder zum SK Jenbach reisen.Eine Woche später - am Samstag, 12. August, um 18:00 Uhr geht es dann zum Aufsteiger SV Breitenbach: Endlich wieder ein echtes Derby, bei dem uns sicher fanatische Fans und eine motivierte Mannschaft erwarten werden. Wir zählen hier auch auf die zahlreiche Unterstützung unserer Schlachtenbummler.Das erste Heimspiel gibt es dann am Sonntag, dem 20. August, um 15:00 Uhr gegen den SV Mils.Ein weiteres Highlight ist das Auswärtsspiel beim FC Wacker Innsbruck am zweiten September-Wochenende. Leider ist derzeit noch fraglich, ob die Innsbrucker weiterhin das Tivoli-Stadion nutzen dürfen.Durch die Ligareform im Bereich Regionalligen ist die HYPO Tirol Liga "nur" mehr die 5. statt bisher die 4. Leistungsstufe in Tirol. Die sechs besten Teams sind aufgestiegen und das "verflixte" 2. Jahr ist überstanden, Trainerteam und vor allem die jungen Spieler konnten sich an die Liga gewöhnen und bei vielen zeigte im Frühjahr die Leistungskurve klar nach oben. Auch ist der Verein zuversichtlich, dass die Neuzugänge einschlagen werden.Als Saisonziel wurde daher eine Platzierung unter den Top 5 der Liga ausgegeben!Neben dem SV Breitenbach begrüßen wir die Aufsteiger Brixen, Umhausen und Längenfeld sowie den Absteiger Hall neu in der Liga!

Als neuen Co-Trainer begrüßen wir Mario Pockstaller, Jahrgang 1990, der gemeinsam mit Ulli Staudacher Headcoach Patrick Mair unterstützen wird. Mario kommt vom FC Buch, dürfte aber den meisten noch von seiner erfolgreichen Zeit beim SV Achenkirch - auch als Mario Aflorei - bekannt sein.

Zur KM I werden mit Sandro Schrettl, Jahrgang 2006 (zuletzt KM II), Maximilian Margreiter, Jahrgang 2002 (zuletzt KM II) und Maximilian Zeindl, Jahrgang 1999 (zuletzt Auslandsstudium; ab September) wieder drei Eigenbauspieler kommen. Damit stehen jetzt insgesamt neun (!) junge Eigenbauspieler im Kader der Hypo Tirol Liga.

Ganz herzlich begrüßen wir aber auch unsere Neuzugänge:

Andreas Neurauter, Jahrgang 1996, offensives oder zentrales Mittelfeld, kommt vom Regionalliga Tirol-Club SV Kundl nach Münster.

Jonas Lentsch, Jahrgang 1998, rechter Verteidiger oder rechter Flügel, kommt vom Partnerverein SV Radfeld aus der Bezirksliga Ost nach Münster.

Ionut-Gabriel Gheorghe, Jahrgang 1995, zentrales defensives Mittelfeld, kommt vom FC Vomp aus der Gebietsliga Ost nach Münster.

Wir wünschen allen Spielern viel Erfolg und eine verletzungsfreie Saison 2023/2024! (Quelle: SC Münster facebook)

Oberperfuss gibt Kaderänderungen bekannt

„Am 17.7.23 endete um 23:59 Uhr die Transferzeit und somit steht der Kader für die kommende Saison fest:

Schweren Herzens verabschiedeten wir uns bei unserer Nummer 10 Noah Heis (SC Imst) und bei unserer Nummer 9 Moritz Hupfauf (WSG Tirol) und wünschen den beiden viel Erfolg in der kommenden Saison bei ihren Mannschaften.

Jedoch konnten wir uns auch mit einem von der SPG Melach ausgebildeten Spieler verstärken. Christof Plunser vom SV Kematen wechselt fix nach Oberperfuss. Und wie auch schon in den letzten Jahren setzt unser Verein sehr stark auf den eigenen Nachwuchs und deshalb wird Tobias Obkircher von der U18 diese Saison bei unserer KM auflaufen. Wir freuen uns schon auf die ersten Einsätze von euch!„ (Quelle: SV Weber Beton Oberperfuss facebook)

