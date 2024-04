Mayrhofen nutzt Momentum bei der Union und Mils nach Sieg gegen Münster wieder in der Spur!

Details Montag, 01. April 2024 15:42

Man hat die Verunsicherung des SC Mils nach der Auftaktniederlage in der Tirol Liga zum Start der Rückrunde auch im zweiten Spiel 2024 gegen den SC Münster angemerkt. Aber Mils siegt durch einen etwas glücklichen Treffer mit 1:0 und kann damit Platz zwei in der Tabelle untermauern, denn Natters hat bei den Haller Löwen 1:3 verloren. Bründl Sport SVG Mayrhofen der große Gewinner der Runde. Drei Tabellenplätze nach oben nach einem 4:2-Erfolg bei der Union Innsbruck nach 0:2-Rückstand.

Mayrhofen dreht 0:2 bei der Union binnen sechs Minuten!

Thomas Fiegl, Trainer Bründl Sports SVG Mayrhofen: „Nach drei Minuten waren wir durch ein Eigentor schon 0:1 in Rückstand. Hatten gefühlt alles im Griff gegen einen Gegner mit einer sehr jungen Mannschaft. Sechzig Minuten spielten wir gegen den Wind und waren nach dem 0:2 in der 59. Minute durch Fabio Mair durchaus angeschlagen wie ein Boxer. Nach einem Doppeltausch aber die Wende. Drei Treffer in sechs Minuten durch Michael Rieser, Moritz Stock und Patrick Eberharter. In der 83. Minute führen wir auf einmal 3:2 und Patrick konnte dann noch in der 86. Minute auf 4:2 stellen. Wir haben dieses Momentum genutzt und ein an und für sich ausgeglichenes Spiel binnen sechs Minuten gedreht.“

Mils mit Sieg gegen Münster wieder in der Spur!

Andreas Graus, Trainer SC Mils: „Ganz wichtig war es für uns, nach der Auftaktpleite wieder in die Spur zu finden. Die Verunsicherung war spürbar, der starke Wind war auch nicht gerade dem Spiel förderlich. Gut gekämpft, viel probiert, aber dennoch sehr viele ungewohnte Fehlpässe. Auch der Treffer für uns durch Mario Angerer in der 14. Minute durch den Wind beeinflusst, der Ball ist Mario etwas glücklich vor die Füße gefallen. Wir nehmen den Sieg und die drei Punkte gerne an um die Verunsicherung aus der Mannschaft zu nehmen.“

Spielanalyse des SC Münster: Nach der bitteren Heimniederlage gegen Breitenbach ging es gestern nach Mils zum Tabellenzweiten. Diese Partie war - wie so viele andere auch - vom starken Föhnsturm geprägt. So wurde auch in der 14. Minute ein Freistoß der Hausherren vom starken Wind gefährlich in Richtung Münsterer Tor verlängert. David Dreossi konnte zwar parieren, aber Mario Angerer traf im Nachschuss aus kurzer Distanz. Beide Teams spielten in der ersten Halbzeit aus einer gesicherten Defensive heraus, sodass Torchancen Mangelware blieben.

In der zweiten Halbzeit übernahm Münster dann das Kommando über das Spiel. Nach zehn Minuten verfehlte Kurt Herndler eine Kostenzer-Flanke nur knapp. In der 73. Minute gab es dann eine ganz ähnliche Situation wie die, die zum 1:0 geführt hatte. Mils hatte aber mehr Glück und ein Verteidiger konnte noch auf der Torlinie ausputzen. Zwei weitere Chancen von Kurt Herndler sowie ein Kopfball von Christof Auer in der Nachspielzeit brachten ebenfalls keinen Torerfolg und so konnte man trotz guter spielerischer Leistung keinen Punkt aus Mils entführen.

