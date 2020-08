St. Johann springt mit klarem Erfolg gegen Zams auf Tabellenplatz zwei

Details Montag, 17. August 2020 20:24

Sieben Plätze in der Tabelle nach einem Spiel nach oben zu schießen ist natürlich nur in den ersten Runden möglich. Der SK St. Johann hat es mit einem 4:0 Erfolg gegen den SV Zams geschafft und liegt nun hinter dem neuen Tabellenführer Natters. Natters das einzige Team der Tirol Liga ohne Punkteverlust nach zwei Runden – ein 2:1 Erfolg in Kirchbichl.

Georg Pendl hält sein Team in den Anfangsminuten im Spiel

Der SK St. Johann kommt sehr schlecht in die Partie, einige Möglichkeiten für Zams bei denen Georg Pendl im Tor seine Klasse zeigen kann. Zwei bis drei exzellente Chancen kann Zams nicht verwerten, bis St. Johann in die Spur findet. Die vergebenen Möglichkeiten von Zams rächen sich, denn mit dem 1:0 für die Heimelf in der 18. Minute durch Nebojsa Vukovic werden die Kicker von St. Johann selbstbewusster. Auf einmal läuft es und kurz vor der Pause die entscheidenden Szenen der Partie. Das 2:0 durch Emre Cetinkaya, eine rote Karte für die Gäste – Adrian Siegele muss noch vor der Pause unter die Dusche. St. Johann macht den Sack zu – Marc Köllner mit dem 3:0 in der letzten Spielminute der ersten Hälfte. In Hälfte zwei gibt es kaum mehr Höhepunkte – in der 63. Minute macht Milos Peric noch etwas für die Tordifferenz von St. Johann. St. Johann gewinnt nach holprigem Auftakt sicher mit 4:0.

Beste Spieler SK St. Johann: Georg Pendl (Tor), Philipp Bader (IV)

Roland Springinsfeld, Trainer SK St. Johann: „In den ersten Minuten hat uns unser Goalie mit Glanzaktionen im Spiel gehalten, nach der Führung sind wir sicherer und selbstbewusster geworden. Der Doppelschlag und die rote Karte für die Gäste haben die Partie entschieden, Hälfte zwei ist dann so dahingeplätschert.“

