Völser SV holt gegen Volders zweimal einen Rückstand auf und erobert Tabellenspitze!

Details Dienstag, 25. August 2020 12:01

Der neue Tabellenführer in der Tirol Liga nach drei Runden heißt Völser SV. In einer sehr starken und spannenden Partie konnte man sich gegen den FC Volders mit 4:3 durchsetzen, wobei Volders bereits 2:0 und 3:2 geführt hatte. Franz Gruber erzielte für Völs einen Doppelpack.

Hektische Schlussphase

Hannes Brecher, Trainer Völser SV: „Es war das erwartet sehr schwierige Spiel und in der Anfangsphase war Volders sehr stark. Zwei tolle Treffer von Manuel Egger und Matteo Braconi und wir lagen mit 0:2 zurück. Eine extrem schwierige Situation sieben Minuten vor dem Pausenpfiff, aber meine Mannschaft hat dann gedrückt und so konnten wir noch vor der Pause das Spiel durch Treffer von Franz Gruber und Fabio Zizi ausgleichen. In Hälfte zwei wollten wir schnell nachlegen und haben prompt das 2:3 kassiert. Drei Minuten nach Wiederanpfiff hat Marcel Biehler getroffen. Ab diesem Zeitpunkt haben wir aber ziemlich klar das Kommando übernommen. Franz Gruber hat in der 71. Minute zum 3:3 ausgeglichen und in Minute 78 konnte Elia Haider das 4:3 erzielen. Zum Schluss wurde es natürlich dann auch sehr hektisch. Ein starkes Spiel von beiden Mannschaften, auch in der Defensive.“

Bester Spieler Völser SV: Franz Gruber (ST)

Die Lage nach drei Runden

Natters hat die Tabellenführung durch die Heimniederlage gegen den SVI verloren. Der SVI ist ein Team, das man spätestens nach diesem Erfolg auf der Rechnung haben muss. Natters wurde von drei Mannschaften überholt. Der Völser SV erobert mit dem 4:3 Sieg gegen Volders die Tabellenspitze, Ebbs nach dem 5:0 gegen Söll auf Platz zwei und Mils nach dem 4:3 gegen Fügen auf Platz drei. Zirl hat in Zams knapp 0:1 verloren, damit bleibt es bei minus fünf Zählern. Der rettende Platz ist also acht Punkte entfernt. Die negative Überraschung sicherlich Kirchbichl – neben Söll das einzige Team ohne Punkte nach drei Spielen.

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten