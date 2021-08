Kirchbichl gewinnt bei der Union – Ebbs bezwingt Kundl klar

Details Montag, 09. August 2021 18:34

Sehr zufrieden ist man beim SV Kirchbichl über den Start in die neue Saison. Bei der Union Innsbruck war es lange Zeit ein Duell auf Aigenhöhe, da Kirchbuchl doch einige Sitzer ausließ, am Ende aber ein 2:0 Erfolg und Platz drei in der Tabelle. Fester Dämpfer für den SC Holz Pfeifer Kundl in der 3. Runde der Tirol Liga – ein unerwartet klare 0:4 Niederlage beim SK Blitzschutz Pfister Ebbs. Damit verliert Kundl die weiße Weste und fällt auf Platz sechs der Tabelle zurück.

SV Kirchbichl vergibt Sitzer - so bleibt die Partie bei der Union Innsbruck spannend

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Nach dem doch glücklichen, aber nicht ganz unverdienten Punkt in Völs, wollten wir auch auf der Fenner gegen die Union punkten. Wir wussten, dass es ein schweres Spiel werden würde, das vor allem nur durch Kampf und Leidenschaft gewonnen werden kann.“

Topchancen für hellwache Gäste

Thomas Fleidl: „Wir waren, im Gegensatz zu den ersten beiden Spielen, von Anfang an hellwach und hatten in den ersten fünfzehn Minuten drei hundertprozentige Chancen. Einmal Pfosten und zweimal sehr unglücklich - so könnte man es am besten beschreiben. Mit der Zeit kam die Union besser ins Spiel, ohne aber zwingende Torchancen herauszuspielen. Nachdem wir kurz vor

der Pause erneut die Führung am Fuß hatten, hatte die Union in der Nachspielzeit ihre beste Chance in Halbzeit eins. Der Schuss ging aber über das Tor.“

Duell auf Augenhöhe – starkes Finish der Gäste

Thomas Fleidl: „Auch in der zweiten Hälfte kamen wir gut aus der Kabine und übernahmen wieder das Kommando. Aber die Union stemmte sich wacker dagegen und es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. In Minute 65 aber dann das überfällige 1:0 meiner Mannschaft. Ein sehr schöner Spielzug über die linke Seite konnte von Dominic Stampfl zur Führung genutzt werden. Nach unserem Führungstreffer hatte aber auch die Heimmannschaft ihre Chance, doch unser Tormann, Peter Hajda, parierte sensationell. In der 88. Minute dann die Entscheidung. Eine gute Möglichkeit von Amendola konnte der Heimkeeper nur klatschen lassen. Nico Jamnig stand richtig und bugsierte den Ball über die Linie. Das war dann auch der Endstand!“

Fazit

Thomas Fleidl: „Ein am Ende verdienter Sieg meiner Mannschaft. Die Chancenauswertung muss aber besser werden. Nur so trotzen wir der bekannten Fußballweisheit "Wenn man vorne kein Tor schießt, bekommt man es!“ Nach sieben Punkten aus drei Spielen sind wir sehr zufrieden mit dem Start, wissen allerdings die Situation gut einzuschätzen.“

Beste Spieler SV Kirchbichl: Peter Hajda (Tor), Fabian Schönlechner (IV)

Überraschend klare Niederlage von Kundl in Ebbs

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Der SC Pfeifer Holz Kundl verliert heute in Ebbs mit 0:4. Es war ein sehr schwaches Tirolerliga Spiel, in dem Kundl zwar gefühlte siebzig Prozent Ballbesitz hatte, aber in der Offensive extrem harmlos agierte. Die Gastgeber hatten nur eine wirklich heraus gespielte Torchance, die zu einem Treffer führte, die restlichen Treffer resultierten aus einem Elfmeter und zwei Eckbällen. Thomas Anker in der 15. Minute, Johannes Harasser in der 39., Marcel Schmid in der 45 und abermals Johannes Harasser in der 54. Minute waren die Torschützen. Der Sieg der Ebbser geht allerdings mehr als in Ordnung, weil sie ihre wenigen Möglichkeiten konsequent nutzten und Kundls Offensive gut im Griff hatten Schön war die Kulisse, rund 500 Zuschauer waren im Stadion!“

