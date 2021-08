Kematen stürzt Münster von der Tabellenspitze!

Details Freitag, 13. August 2021 23:57

Ein sicherlich recht unerwartetes Spitzenspiel in der vierten Runde der Tirol Liga. Der SV Bäcker Ruetz Kematen trifft auf den Aufsteiger S&W Eloxal SC Münster. Tabellenführer Münster unterliegt durch eine starke zweite Hälfte von Kematen mit 1:4 und muss damit auch die Tabellenführung an Kematen abgeben. Kirchbichl könnte am Samstag mit einem Dreier gegen Natters (Ankick 16 Uhr) punktemäßig zu Kematen aufschließen.

Münster geht in Minute sechs in Führung!

Ein echtes Spitzenspiel steht in der 4. Runde der Tirol Liga an und beide Mannschaften hat man eigentlich nicht ganz oben in der Tabelle erwartet. Eher hat man mit dem SV Bäcker Ruetz Kematen gerechnet – eigentlich eine fixe Größe der Liga über Jahre. Münster hat als Aufsteiger aber komplett überrascht und geht in das Spiel in Kematen als Tabellenführer. Allerdings merkt man deutlich, dass beide Mannschaften nicht gut damit zurecht kommen einen Spitzenspiel abliefern zu müssen. Beie Mannschaften agieren in der ersten Hälfte nervös, machen sich offensichtlich selbst zu viel Druck. Münster beginnt aber mit einem echten Knalleffekt – bereits in der sechsten Minute ein Einwurf, der mit dem Kopf verlängert wird und Thomas Mayrhofer stellt auf 1:0 für die Gäste. Aber Kematen reisst langsam aber sicher die Intiiative an sich und kann durch eine tolle Einzelaktion von Matej Dretvic in der 44. Minute das extrem wichtige 1:1 noch vor der Pause erzielen.

In Hälfte zwei legt Kematen die Nervosität vollkommen ab und ist nun die klar bessere Elf. Offensiv klappt es aber bei Kematen noch nicht so optimal – immer wieder kommen entscheidende Pässe nicht an. In der 56. Minute aber dann doch die Führung durch Kematen – Darijo Saric trifft zum 2:1 – eine sehr schöne Kombination. Vorentscheidung in Minute 61 – ein Strafstoß wird von Maximilian Plattner verwandet. Martin Plunser setzt in der 76. Minute den Schlusspunkt zum 4:1 für Kematen.

Beste Spieler SV Bäcker Ruetz Kematen: Misel Kalinovic (li. MF), Stefan Plattner (8er)

Christoph Aschenwald, Trainer SV Bäcker Ruetz Kematen: „In Summe war es kein großes Spiel – speziell in der ersten Hälfte waren beide Mannschaften schon sehr nervös – man hat den Druck gespürt. In Hälfte zwei sind wir dann besser ins Spiel gekommen, hatten die Gäste im Griff und es war am Ende ein absolut verdienter Erfolg!“

