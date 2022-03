Völs feiert knappen Erfolg gegen Natters – IAC gewinnt bei der Union Innsbruck klar

Details Samstag, 19. März 2022 23:21

Auftakt zur Rückrunde der Tirol Liga und der Innsbrucker AC konnte sich mit einem klaren 3:0 Erfolg bei der Union Innsbruck näher an den zweiten Aufstiegsplatz heranschieben. Für Mils reicht es nämlich gegen Ebbs nur zu einem 1:1 und Kematen kommt zuhause gegen St. Johann über eine Nullnummer nicht hinaus. Der Völser SV sichert den Mittelfeldplatz ab – eine dominante Vorstellung gegen den FC Koch Türen Natters, der sich in Toren aber nur in einem 1:0 Erfolg niederschlug.

Verdienter Lucky Punch von Völs gegen Natters

Hannes Brecher, Trainer Völser SV: „Das war ein wirklich überragendes Spiel meiner Mannschaft. Wir haben achtzig Minuten dominiert, aber Natters ist sehr gut gestanden und hat uns das Leben sehr schwer gemacht. In der 10. Minute hat Florian Toplitsch nur die Querlatte getroffen, in der 35. Minute ging ein Freistoß von Dominique Nussbaum ebenfalls an die Querlatte. In Hälfte zwei haben wir weiter dominiert, Natters hatte zwischen der 70. und 80. Minute die beste Zeit im Spiel. In der 84. Minute aber dann doch noch der Lucky Punch für uns, wobei der Sieg aber in Summe absolut verdient war. Torschütze war Francesco Riehle!“

Beste Spieler Völser SV: Franz Gruber (IV), Bernhard Eichner (6er)

Union Innsbruck hat mehr vom Spiel – IAC gewinnt deutlich

Michael Messner, Trainer Innsbrucker AC: „Wir freuen uns sehr über den Derbysieg. Es war allerdings extrem schwer, ein sehr holpriger Rasen hat für einige Slapstick-Einlagen gesorgt. In der Höhe von 3:0 war der Sieg sicherlich nicht verdient, aber meine Mannschaft war heute einfach kaltschnäuziger. Die Union hatte ganz klar mehr vom Spiel. Das letzte Derby ging ja verloren und deswegen freut uns der heutige Sieg umso mehr. Die 1:0 Führung entsprang einem Freistoß von Lukas Hagleitner an die Querlatte und Boris Mitrovic hat eingenickt. Das 2:0 unglücklich für die Union nach einer Ecke, der Ball sprang wild umher und Boris macht den zweiten Treffer. Damit stand es nach dreißig Minuten 2:0 – sicherlich eine Vorentscheidung. Die beste Möglichkeit hatte die Union in der 70. Minute. In der letzten Spielminute dann eine wirklich schöne Kombination meiner Mannschaft und Manuel Göbbel sorgt für den 3:0 Endstand.“

Beste Spieler Innsbrucker AC: Boris Mitrovic (ST), Igor Masunic (IV), Daniele Sterba (Tor)