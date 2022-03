Quirlige Zammer stellen Kirchbichl vor Probleme!

Details Montag, 21. März 2022 13:32

Der SV Zams hat in der Rückrunde der Tirol Liga nicht mehr viel zu verlieren. Sieben Punkte Rückstand auf den rettenden Platz – da kann man nur mehr nach vorne schauen und alles probieren, um diesen Rückstand doch noch aufzuholen. Der erste Versuch zum Auftakt der Rückrunde gegen den SV Kirchbichl hat Zams durchaus Hoffnung gemacht. Eine sehr entschlossene und mutige Vorstellung, Abschlussprobleme bei Kirchbichl – so wurde es eine unerwartet enge Partie, die Kirchbichl am Ende aber doch mit 2:1 gewinnen kann.

Von Corona gebeutelt

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Wir erwarteten einen Gegner, der nach dem letzten Strohhalm greifen will, um den Klassenerhalt doch noch schaffen zu können. Wir fuhren ein wenig gebeutelt durch Corona und leichten Erkältungen ins Oberland und wussten nicht so recht, wo wir stehen.

Kirchbichl lässt viele Chancen aus

Thomas Fleidl: „Von Beginn an merkte man, dass Zams nicht mehr viel zu verlieren hat. Das aggressives Angriffspressing in der Anfangsphase der Heimmannschaft hatten wir aber bald unter Kontrolle. Chancen konnten keine verzeichnet werden. Meine Mannschaft allerdings näherte sich immer mehr dem Tor an und vergab in der ersten Halbzeit vier Topchancen.In der 39. Minute stellte dann Lukas Carrer per Elfmeter den Spielverlauf komplett auf den Kopf. Ein langer Ball, mit dem die Heimmannschaft über das gesamte Spiel agierte, wurde von meiner Hintermannschaft nicht gut verteidigt. Das ermöglichte dem Zammer Angreifer in den Sechzehner zu ziehen. Peter Hajda brachte diesen dann zu Fall. Den Elfmeter konnte er dann noch halten, gegen den Nachschuss war er aber machtlos. Meine Mannschaft zeigte sich aber wenig geschockt und kam kurz darauf durch Dominic Stampfl, der ein grandioses Spiel ablieferte, per Traumtor zum absolut verdienten Ausgleich. Das war auch zugleich der Pausenstand."

Zams mit heftiger Gegenwehr – Coach von Kirchbichl zieht den Hut!

Thomas Fleidl: „Auch im zweiten Durchgang das selbe Bild. Kirchbichl kombinierte sich nach vorne und Zams war ausschließlich durch lange Bälle gefährlich. In den ersten zwanzig Minuten verzeichneten wir wieder drei Topchancen auf die Führung. In der 68. Minute parierte unser Schlussmann aber dann exzellent und verhinderte die unverdiente Führung der Heimmanschaft. Bei einem Sprint verletzte sich Manuel Hechl leider erneut und wird uns in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Auch eine zweite Chance der Hausherren wurde kurz darauf durch einen gut aufgelegten Tormann Peter Hajda zunichte gemacht. Ab der 75. Minute übernahm der SV Kirchbichl wieder komplett das Kommando und man merkte, dass die Gäste den Sieg unbedingt wollten. Angriff über Angriff rollte auf das Zammer Tor zu. Erst in der 86. Minute erlöste der eingewechselte Marcel Munter den Tabellensechsten und sicherte seinem Team die verdienten drei Punkte.

Fazit: Ich ziehe den Hut vor dieser jungen Zammer Mannschaft. Quirlig und mit schnellen Spielern in der Spitze, konnten sie uns durch lange Bälle vor Probleme stellen. Am Ende des Tages aber glaube ich, dass der Sieg hochverdient war. Bei besserer Chancenverwertung muss das Ergebnis aber höher ausfallen. Einziger Wermutstropfen ist die Verletzung von Manuel Hechl. Sein Ausfall schmerzt natürlich sehr!“

Beste Spieler SV Kirchbichl: Peter Hajda (TM), Dominic Stampfl (DM)