Union Innsbruck marschiert nach Sieg in Ebbs weiter nach oben – Kematen macht mit Dreier in Zams etwas Boden gut

Details Dienstag, 31. Mai 2022 01:48

In der 27. Runde der Tirol Liga rollt die Generali Union Innsbruck in der Tabelle weiter nach oben – 2:1 Erfolg bei der sehr starken Mannschaft der SK Blitzschutz Pfister Ebbs. Der SV Kematen kommt mit einem hart erarbeiteten 1:0 Erfolg beim SV Zams der schwächelnden Tabellenspitze etwas näher. Drei Runden vor Schluss trennen Silz/Mötz, Kundl, Mils und Kematen sechs Punkte.

Union Innsbruck schafft mit Sieg in Ebbs Anschluss an das Tabellenmittelfeld

Aleksandar Matic, Trainer Generali Union Innsbruck: „Ich bin enorm stolz auf meine Mannschaft, die schon wieder gewonnen hat. Zweimal hintereinander haben sie Kampf und Einsatz und spielerische Qualität gezeigt. Bin komplett zufrieden von A bis Z. Wir sind in der siebenten Minute in Führung gegangen nach einem Einwurf, Alireza Karimi hat erfolgreich abgeschlossen. Fünf Minuten später hat Ebbs durch Johannes Harasser ausgeglichen. Aber zehn Minuten später unsere erneute Führung. Eine tolle Kombination mit Stefan Milenkovic und Alireza Karimi trifft zum 2:1. Ebbs hat sehr gut gespielt, es wären aber auch noch mehr Treffer möglich gewesen, der Goalie der Heimelf hatte auch einen sehr guten Tag!“

Beste Spieler Generali Union Innsbruck: Alireza Karimi (MF), Aleksandar Jovanovic (V), Josip Steko (V)

Knapper Erfolg von Kematen in Zams

Christoph Aschenwald, Trainer SV Kematen: „Ein sehr schweres Spiel in Zams. Wir sind absolut nicht gut in die Gänge gekommen, haben das entscheidende Tor auch sehr spät gemacht. Der Dreier tut aber trotzdem sehr gut. Ein echter Arbeitssieg, wir waren vom Ballbesitz her dominant, hatten aber nicht viele konkrete Möglichkeiten. Zams hatte zwei ausgezeichnete Möglichkeiten, die Partie hätte also auch anders laufen können. In der 88. Minute ist uns dann durch Johannes Raitmair das entscheidende 1:0 gelungen.“

Beste Spieler SV Kematen: Daniel Delic (Tor), Andreas Kalinovic (MF)