Abreibung für Kundl in Völs – Kirchbichl knöpft Silz/Mötz Punkt ab

Details Montag, 30. Mai 2022 01:14

In Runde 27 haben die Top-Teams der Tirol Liga abermals geschwächelt. Leader Silz/Mötz kommt gegen den SV Kirchbichl über ein 0:0 nicht hinaus, Mils verliert beim IAC 2:3 und für Kundl – dem möglichen neuen Tabellenführer – setzt es gar eine 0:5 Schlappe in Völs. Nur der SV Kematen kann mit einem 1:0 in Zams voll punkten und schiebt sich wieder bis auf vier Punkte an die Aufstiegszone heran. Es bleibt ein Thriller – mit doch ziemlich verunsicherten Spitzenmannschaften. Silz/Mötz führt drei Runden vor Schluss zwei Punkte vor Kundl und sechs Zählern vor Mils und Kematen.

SV Völs - SC Kundl - 29.5.2022 - Foto: SC Kundl

Fußball muss man nicht immer verstehen

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Wir stehen jetzt - drei Runden vor Schluss - im Niemandsland der Tabelle. Nach oben geht nichts, nach unten auch nicht. Dementsprechend war auch die Einstellung in den letzten beiden Spielen. Schade, denn wie man sieht, kann man mit Willen und absolutem Einsatz gegen den Tabellenführer bestehen. Fußball muss man nicht immer verstehen.Wir waren von Anfang an gut in der Partie und ließen den Gästen wenig Räume zum kombinieren. Vor allem im Mittelfeld verteidigten wir geschlossen und der Tabellenführer aus Silz konnte in der ersten Halbzeit keine nennenswerte, heraus gespielte Torchance verbuchen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff reagierte unser Schlussmann Peter Hajda sensationell und wehrte einen guten Kopfball nach einer Ecke an den Pfosten ab. Selbst verzeichneten wir keine nennenswerte Torchance, so war das Ergebnis in Halbzeit eins ein gerechtes 0:0.

In der zweiten Hälfte trauten sich dann beide Mannschaften mehr zu und so kam es auch zu besseren Torchancen auf beiden Seiten. In zwei Situationen hatten wir Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Selbst aber hatten wir, vor allem in der Schlussphase, die große Chance den Sieg perfekt zu machen. Dies gelang uns aber nicht und es blieb beim torlosen 0:0.Ich denke, dass das Ergebnis, aufgrund der Körpersprache und Reaktion meiner Mannschaft, gerecht ist. Die SPG war von den Spielanteilen her leicht überlegen, trotzdem haben wir uns diesen Punkt hart erarbeitet. Man sieht, was in dieser Mannschaft steckt, wenn man die nötige Aggressivität und den nötigen Willen an den Tag legt. Wir wollen gegen alle Gegner unangenehm sein, das war von Anfang der Saison unsere Devise. Jetzt, drei Runden vor Schluss, haben wir auf zwei ganz schwache Spiele eine Reaktion gezeigt und ich hoffe, dass wir auch Völs, Mils und Kematen ärgern können. Ein Pauschallob an das gesamte Team, das sich mit Leidenschaft und Kampf in dieses Heimspiel geworfen hat. Ich bin stolz auf diese junge Mannschaft!“

Beste Spieler SV Kirchbichl: Peter Hajda (TM), Andreas Fuchs (IV) und Nico Jamnig (ST)

SV Völs - SC Kundl - 29.5.2022 - Foto: Daniel Schönherr

Kundls Abreibung in Völs

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „ Auswärts will es beim SC Pfeifer Holz Kundl zur Zeit nicht klappen. Eine Mischung aus einem starken Gegner, vielen individuellen Fehlern und auch fehlendem Spielglück bescherten dem SCK eine sauber Abreibung in Völs. Der Sieg der Gastgeber geht völlig in Ordnung, auch wenn er etwas zu hoch ausfiel. Bei Kundl klappte an diesem Tag eigentlich gar nichts. Völs ging bereits in der achten Minute durch Marco Hesina in Führung, Hesina legt auch in Minute 24 nach. Dritter Treffer von Marco Hesina in Minute 60, Cendrim Jahaj mit einem Strafstoß zum 4:0 und Yalin Genc macht in der 90. Minute das 5:0 für Völs.“

Bester Spieler Völser SV: Marco Hesina