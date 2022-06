Innsbrucker AC gewinnt klar gegen Zams und die Aktien der Top-Teams puncto Titel und Aufstieg

Details Montag, 06. Juni 2022 19:43

Nimmt man die letzten Wochen als Maßstab, ist das Rennen um den Titel in der Tirol Liga absolut offen. Die Favoriten haben extrem viele Punkte liegen gelassen, der SC Kundl steht überraschend an der Tabellenspitze, ein Punkt dahinter Silz/Mötz, vier Zähler zurück Mils und fünf Punkte zurück der IAC. Kundl hat es selbst am Fuß, trifft allerdings in der letzten Runde auswärts auf den IAC, der Zams in Runde 28 mit 5:1 besiegt hat und selbst noch kleine Chancen auf einen Top-2 Platz hat. Das gilt auch für Mils. Puncto Abstieg schon lange alles klar – Zirl und Zams müssen in die Landesliga. Aufsteiger aus dem Osten ist das extrem starke Team von Mayrhofen, aus dem Westen wird es Oberperfuss, Absam oder Längenfeld schaffen.

Starke Gegenwehr von Zams gegen den IAC

Michael Messner, Trainer Innsbrucker AC: „Es war die erwartet schwere Pflichtaufgabe, für die Spieler immer schwer die Fokussierung und die Konzentration aufrecht zu erhalten. Hut ab vor den Gästen – sie haben sich nicht versteckt und super dagegen gehalten. Wir konnten durch Lukas Hagleitner in der vierten Minute in Führung gehen, Freistoß von Nuyan Karsak in der 32. Minute zum 2:0. Fünf Minuten nach dem 2:0 kann aber Zams durch Dominik Schweisgut auf 1:2 verkürzen. Wir haben dann aber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 3:1 erhöhen können. Wir hatten auch in Hälfte zwei viel Ballbesitz, es war dann sicherlich ein verdienter Erfolg, auch in dieser Höhe. Zwei Tore von Lukas Hagleitner in Hälfte zwei – Minute 55 und 61 - und am Ende ein klarer 5:1 Erfolg.

Beste Spieler Innsbrucker AC: Emre Tahminci, Daniel Kraxner

Die Lage zwei Runden vor Meisterschaftsende

Kundl hat es selbst am Fuß – der Titelfavorit vieler Experten Silz/Mötz muss auf Punkteverluste von Kundl hoffen um sich doch noch den Titel zu holen. Kundl trifft am 11. Juni 2022 um 18:30 Uhr auf Zams und ist klarer Favorit. Die letzte Partie von Kundl steigt am 18. Juni 2022 beim Innsbrucker AC – eine äußerst starke Mannschaft, die sich sicher sportlich fair voll in die Partie hängen wird, selbst hat man ja auch noch mathematischen Chancen auf die Top-2. Zwei Siege und Kundl wäre durch. Der Innsbrucker AC hat mathematisch noch die Chance auf den Titel und natürlich Platz zwei. Zwei Siege am 10. Juni um 18:30 in Kematen und eben die Heimpartie gegen Kundl sind allerdings Pflicht. Für Mils gilt ähnliches wie für den IAC, zwei Siege, dann kann man noch oben mitmischen, wenn die Favoriten wieder auslassen. Mils spielt am 11. Juni 2022 um 18:30 Uhr zuhause gegen Kirchbichl und am 18. Juni in Natters. Silz/Mötz kann zumindest Platz zwei mit zwei Siegen fixieren – am 10. Juni 2022 gegen Natters und am 18. Juni gegen Volders - jeweils vor den eigenen Fans. Um ein wenig die Chancen abschätzen zu können, muss man sagen, dass Silz/Mötz sicherlich eine sehr gute Ausgangsposition hat, zumindest Platz zwei zu fixieren. Kundl müsste beim IAC gewinnen, um den Titel zu holen – das ist ganz sicherlich das zentrale Spiel im Kampf um den Titel. Aber wie haben es ja alle in den letzten Wochen erlebt, wie die Favoriten gewackelt haben.