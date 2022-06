Union Innsbruck nach Sieg gegen Münster auf einstelligem Tabellenplatz

Details Montag, 06. Juni 2022 01:30

Die Tirol Liga geht nach Pfingsten mit den letzten beiden Runden in die entscheidende Phase. Kundl erobert mit einem 1:0 in Natters die Tabellenspitze, Völs gewinnt in Kirchbichl 2:0, die Generali Union Innsbruck gewinnt gegen den SC Münster 4:2 und der IAC gewinnt gegen Zams 5:1. Damit sind die vier Mannschaften aufgezählt, die im Frühjahr 2022 die Ausrufezeichen gesetzt haben.

Motivation Schlüssel zum Erfolg

Aleksandar Matic, Trainer Generali Union Innsbruck: „Wieder gewonnen – es ist einfach unglaublich, wie sich die Mannschaft gesteigert hat. Wir hatten zwölf Punkte am Konto als ich eingestiegen bin und jetzt sind es 38 und Tabellenplatz neun. Ich denke, der Schlüssel zum Erfolg ist Motivation, aber die Mannschaft hat auch taktisch unglaublich gut agiert. Münster ein starker Gegner, der uns mit einer Viererkette sehr große Schwierigkeiten gemacht hat. Wir konnten aber sehr schnell in der dritten Minute nach einer Ecke durch Marko Stokic in Führung gehen. In der 25. Minute hat aber Daniel Nagraisalovic für Münster ausgeglichen. In der 41. Minute ein toller langer Pass und das 2:1 – abermals trifft Marko Stokic – wunderbar aus 40 Metern. Vier Minuten nach Wiederanpfiff eine großartige Aktion von Münster zum 2:2 durch Peter Kostenzer. In Hälfte zwei ist dann bei uns Nenad Markovic und Dominic Pece ins Spiel gekommen. Da gab es dann frischen Wind und das 3:2 durch Stefan Milenkovic in der 62. Minute - ein Weltklassetor mit englischem Style. Nenad Markovic trifft zwei Minuten später zum 4:2 – das war dann auch der Endstand. Bin unglaublich glücklich über die Vorstellungen unserer Elf - ein ganz dickes Pauschallob für das Team!“

Beste Spieler Generali Union Innsbruck: Marko Stokic (ST), Nenad Markovic

Fußball im Kopf, in den Beinen und im Herz

Irgendwie haben es ja die Fans der Union Innsbruck im Herzen gespürt – es wird nach oben gehen in der Tabelle mit Aleks Matic als Trainer. Das Gesetz der Serie hat in dieser Richtung im Fußball seine Berechtigung. Bei Aleks Matic ist es aber mehr als der „übliche“ Trainereffekt – das ist auch längst kein Geheimnis mehr. Schon jetzt darf man gespannt sein, welche Rolle die Union in der kommenden Meisterschaft spielen wird. In der Rückrunde hält die Union aktuell Platz vier, einen Punkt hinter dem IAC, zwei hinter Völs und fünf hinter Kundl. Dabei darf man aber auch nicht vergessen, dass Völs die zweite große Überraschung im Frühjahr ist und wenn es um den Titelkampf geht ist Kundl aktuell – doch sehr überraschend – in der Poleposition.