Akif Güclü analysiert den Dreier von Wacker Innsbruck gegen Prutz/Serfaus

04. September 2022

Das erste absolute Spitzenspiel der siebenten Runde der Tirol Liga zwischen Völs und dem IAC endet 1:1, in der zweiten Schlagerpartie gibt es einen Sieger. Der FC Wacker Innsbruck besiegt die SPG Prutz/Serfaus mit 2:0 und setzt sich damit auf die zweite Tabellenposition. Vierzehn Zähler – wie der IAC, ein Punkt dahinter Ebbs und zwei Punkte zurück Prutz/Serfaus. Völs hält die Tabellenspitze – drei Punkte vor Wacker und dem IAC. Bereits in der nächsten Runde am 11.9.22 der Kracher zwischen Prutz/Serfaus und Völs. Der IAC empfängt St. Johann und Wacker Innsbruck gastiert in Natters.

Akif Güclü, Trainer FC Wacker Innsbruck: „In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel immer unter Kontrolle. Prutz stand tief und lauerte auf Konter, aber eine gute Absicherung bei uns in die defensive Richtung. In der 19. Minute das 1:0 durch Lucas Scholl, der im 16er zwei Verteidiger aussteigen lässt und platziert ins Eck trifft. Nur eine Minute später Alexander Schwab über die rechte Flanke, Selim Ajkic steht bereit und macht das 2:0. In der 26. Minute gute Flanke wieder von rechts, diesmal von Matej Sehic auf Selim Ajkic, der leider den Spielstand für Wacker nicht erhöhen kann. In der 43. Minute eine Einzelaktion von Dionis Ramaj, er zieht von links nach innen mit einem guten Abschluss - aber leider geht der Ball nur die Querlatte. Mit 2:0 für Wacker geht es in die Pause.

Sofort nach Wiederanpfiff probiert logischerweise Prutz Druck zu machen. Wir können diese Phase gut überstehen und haben dann wieder das Spiel kontrolliert. Die Offensivaktionen hätten wir besser fertig spielen können in zweite Halbzeit.

Unter dem Strich ein verdienter Sieg von uns. Wir haben diesmal unsere taktische Ausrichtung aufgrund des Spielplanes - drittes Spiel am siebten Tag - anders angelegt, das wurde auch von meiner Mannschaft diszipliniert umgesetzt! War wieder eine tolle Stimmung im Tivoli! In sieben Tagen hatten wir drei starke Gegner der Liga mit IAC, Kematen und Prutz, wobei wir aus diesen Spielen sieben Punkte geholt haben - da kann man sicherlich zufrieden sein. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die sich toll entwickelt mit diesen tollen Fans im Rücken!“