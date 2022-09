Negativserie des SC Münster verlängert – Niederlage in St. Johann

Details Dienstag, 06. September 2022 00:59

Der SC Münster kann sich auch in der siebenten Runde der Tirol Liga nicht vom Tabellenende lösen. Eine 0:3-Niederlage beim SK St. Johann kostet noch einen Platz in der Tabelle – nach Verlustpunkten trägt Münster aktuell sogar die rote Laterne. Allerdings fehlen zum Tabellenmittelfeld nur vier Punkte – der Tabellenkeller ist also noch nicht sonderlich dunkel.

Spielanalyse aus der Sicht des SC Münster

Nur drei Tage nach der 6:1-Niederlage in Mayrhofen musste unser SC Münster im Koasastadion St. Johann antreten. Mit dabei war wieder Daniel Nagraisalovic, während Fabian Kölli weiterhin fehlte. Nachdem der erst fünfzehnjährige David Dreossi entgegen den ursprünglichen Planungen inkl. Cup bereits sieben Spiele in der KM I zu bestreiten hatte, feierte Christoph Knapp gestern sein Debüt im Tor bei der KM I und somit auch in der Hypo Tirol Liga.

Leider war der Auftakt wieder katastrophal für unser Team: Bereits in der 2. Minute konnten die Gastgeber Münsters Abwehr überwinden und leider machte auch Christoph Knapp beim Treffer von Jonas Schmidt nicht die beste Figur. In den nächsten zwanzig Minuten konnte sich dann aber der SCM-Keeper mehrfach auszeichnen und mit drei sehenswerten Paraden verhinderte er einen höheren Rückstand. Nach einem Fehlpass im Münsterer Angriff zog St. Johann ein schnelle Kombination über den gesamten Platz auf und im Abschluss standen zwei Stürmer alleine vor Christoph Knapp: Andreas Lovrec ließ unserem Goalie keine Chance und stellte auf 2:0. Im Gegenzug gab es die erste Halbchance für Peter Kostenzer, aber schon die nächste Aktion brachte das 3:0 für die Gastgeber durch Milos Peric per Kopf. Eine weitere Chance machte abermals Christoph Knapp zunichte.

In der Pause kam Alexander Szabo für Sebastian Handle und Münster konnte sich etwas mehr Spielanteile als in Halbzeit eins sichern. Dennoch blieb St. Johann spielbestimmend und Christoph Knapp musste abermals retten. Danach begann der Wechselreigen bei beiden Teams und der Spielfluss wurde erheblich gestört. Münster konnte sich zweimal mit einer Flanke in den gegnerischen Strafraum spielen, aber letztendlich wurde Christian Jöchl im St. Johanner Tor kein einziges Mal geprüft.