Kirchbichl holt bei Schnellrieder-Premiere in Natters einen Punkt – Mayrhofen überrascht mit klarem Erfolg gegen Kematen

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 00:26

Der Kampf um die Tabellenspitze der Tirol Liga hat auch in der zwölften Runde an Brisanz gewonnen. Der Tabellenführer Völs musste sich gegen die immer stärker werdenden Kicker des FC Volders auswärts 1:3 geschlagen geben. Prutz/Serfaus gewinnt das Schlagerspiel gegen Mils mit 5:0. Der IAC kann am Sonntag gegen Ebbs – Ankick 13:45 Uhr – bis auf einen Punkt an das Top-Duo Völs und Prutz/Serfaus aufschließen. Neuerlicher Dämpfer für den FC Wacker Innsbruck – 1:1 beim SV Innsbruck. Das wird ein extrem heißes Rennen um die Top-5! Die werden ja – wenn alles so läuft wie geplant – 2023/24 in der Regionalliga Tirol spielen. Starke Vorstellung vom Goalie der SVG Bründl Sports Mayrhofen - am Ende 4:0 gegen Kematen. Gelungener Einstand von Peter Schnellrieder auf der Trainerbank des SV Kirchbichl - ein 1:1 beim FC Koch Türen Natters.

Grandioser Andreas Tokic hielt Mayrhofen gegen Kematen im Spiel

Thomas Fiegl, Trainer SVG Bründl Sports Mayrhofen: „Kematen ist extrem stark in das Spiel gestartet. Die Gäste haben einige exzellente Chancen vorgefunden, aber unser Goalie Andreas Tokic war heute einfach überragend und hat uns in dieser Phase im Spiel gehalten. Die zweite konkrete Möglichkeit in der 39. Minute nützt meine Mannschaft durch Josip Filipovic zur Führung. Der Pausenstand von 1:0 für Mayrhofen gibt aber auf keinen Fall das Kräfteverhältnis der Mannschaften in der ersten Hälfte wieder. Kematen kommt noch zu einigen Möglichkeiten auf das 1:1 – aber wir stellen in der 56. Minute durch Julian Plank per Freistoß auf 2:0. Mit diesem Treffer befanden wir uns auf der Siegerstraße. Josip Filipovic gelingt noch das 3:0 und Manuel Einwallner das 4:0. Ein klarer Erfolg, allerdings hätten wir schon in der ersten Hälfte entscheidend in Rückstand liegen können!“

Verunsicherung in Kirchbichls Elf in Natters spürbar

Peter Schnellrieder, Trainer SV Kirchbichl: „Unsere Mannschaft ist gut in das Spiel gestartet – trotz des überraschenden Trainerwechsels und der Vorgeschichte dazu. Nach einem Pfostentreffer konnten wir sogar in der 15. Minute durch Ferenc Rideg mit 1:0 in Führung gehen. Natters trat sehr dominant auf, die Jungs haben es aber in der ersten Halbzeit recht gut gemacht, aber eine gewisse Verunsicherung war natürlich noch immer da. Unser Goalie extrem stark, mit 1:0 gingen wir in die Pause. Wir hatten die eine oder andere gute Chance, aber es wurde auch immer mehr das Gefühl spürbar, dass wir den Sieg wieder aus der Hand geben könnten. In der 57. Minute ist es dann passiert – das 1:1 durch Alexander Plattner. Wir hatten in der Nachspielzeit auch einen Sitzer auf das 2:1, aber auch Natters hätte das Spiel gewinnen können. Wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Es war eine Kampfpartie und meine Mannschaft hat es richtig gut gemacht. Letztlich können wir mit dem Punkt gut leben!“