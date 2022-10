Völser SV hält mit Sieg gegen Obperperfuss Tabellenspitze

Details Dienstag, 04. Oktober 2022 12:22

Für den Völser SV ist es auch in der elften Runde der Tirol Liga gut gelaufen. Allerdings betont der sportliche Leiter in seiner Analyse, dass man in dieser Liga immer hundert Prozent geben muss, um erfolgreich zu sein. Völs gewinnt gegen den SV Weber Beton Oberperfuss mit 3:0 und hat nun drei Punkte Vorsprung auf den schärfsten Verfolger Prutz/Serfaus. Herber Rückschlag für Wacker Innsbruck - 0:3 Heimniederlage gegen Volders! Damit fehlen Wacker bereits sieben Punkte auf den Tabellenführer Völs.

Wenn wir nicht hundert Prozent geben ...

Robert Daniel Saxl, sportlicher Leiter Völser SV: „Die ersten zehn Minuten hatten wir gleich ein bis zwei gute Chancen. Danach war Oberperfuss besser. Wir kamen nicht ins Spiel und waren zu wenig aggressiv und genau im Passspiel. Mit etwas Glück dann das 1:0 durch Yalin Genc. Pause! Nach einer etwas lauteren Halbzeitansprache und mannschaftsinternen Umstellungen kamen wir besser ins Spiel. Wir kontrollierten das Match und gingen nach toller Vorarbeit von Marco Brindlinger, abermals durch den siebzehnjährigen Doppeltorschützen Yalin Genc 2:0 in Führung. Danach noch einige Chancen, das Spiel höher zu gewinnen. In Minute 85 die Krönung des Comebacks von Andi Probst. Nach vierzehnmonatiger Verletzungspause ein schöner Kopfball zum 3:0. Man hat wieder gesehen, wenn wir nicht hundert Prozent geben wird jedes Spiel schwer. Freue mich sehr über das Comeback von Andi Probst und die zwei Tore von Yalin Genc.“

Beste Spieler Völser SV: Genc, Riehle